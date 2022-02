Derniers jours pour profiter des offres forfaits 100Go en promotion à moins de 10€ !

Envie de faire le plein de data à prix cassé ? Ça tombe bien, chez les opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, Prixtel et NRJ Mobile, leur forfait sans engagement avec 100Go d'internet sont en promotion pour encore quelques jours, venez les (re)découvrir dans cet article !

RED by SFR : le forfait 100Go du BIG RED à 10€

Jusqu'à demain, 9h00, vous pouvez souscrire au forfait 100Go mis en avant par l'opérateur dans le cadre de l'opération BIG RED pour 10€ par mois ! Vous profiterez alors de 100Go d'internet en France métropolitaine et de 14Go lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne et des DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

Pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez sélectionner l'option "vitesse 5G" en vous acquittant de 5€ supplémentaires chaque mois ! L'opérateur vous permet en plus de profiter de "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" afin de vous connecter en toute sérénité, mais également d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis ces destinations. Cet avantage vous coûtera la somme de 5€ en sus par mois.

Bouygues Telecom : la série spéciale B&You 100Go à 9,99€

Jusqu'à ce soir, 23h59, Bouygues Telecom vous donne l'opportunité de saisir son offre promotionnelle inhérente à l'opération Very B&You : 100Go à 9,99€ par mois sans condition de durée !

Ainsi, vous disposerez de 100Go pour surfer sur le net depuis la France métropolitaine et de 15Go lors de vos déplacements à travers l'Europe et les départements d'outre-mer. Notez que l'usage de ces derniers sera déduit de votre enveloppe data globale. Avec ce forfait, vous avez par ailleurs la possibilité de communiquer sans vous limiter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (Europe/DOM).

Prixtel : le forfait Le grand à partir de 6,99€

Prixtel, de son côté, vous laisse jusqu'au 22 février inclus pour souscrire à son offre Le grand qui bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement ! En effet, le forfait Le grand se présente comme suit :

jusqu'à 100Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

de 120Go à 140Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Neutre en CO2, le forfait Le grand vous propose jusqu'à 20Go (inclus) pour vous accompagner lors de vos séjours dans l'Union européenne et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer.

NRJ Mobile : la série limitée 130Go à 9,99€

Chez NRJ Mobile, vous pouvez saisir une promotion exceptionnelle en vous décidant avant ce vendredi 18 février, 9h00 ! 130Go à 9,99€ par mois, et ce, même après la première année d'abonnement !

Vous disposerez alors de 130Go en France, dont 13Go pourront utiliser pour votre connexion internet depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Bien entendu, ce forfait vous permettra de communiquer autant que vous le souhaitez en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement en Europe.