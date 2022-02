Quel smartphone acheter à moins de 300€ en 2022 ? Xiaomi Redmi Note 10 Pro, OnePlus Nord CE, Poco X3 Pro, Samsung Galaxy A32 5G

Vous cherchez un smartphone intéressant, mais votre budget est limité à 300 €. Nous avons sélectionné pour vous le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, le OnePlus Nord CE 5G, le Poco X3 Pro et le Samsung Galaxy A32 5G. Mais entre ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés qui pourraient vous aider à choisir.

Smartphones Samsung, Xiaomi et OnePlus à moins de 300€

Si vous cherchez le mobile le plus fin, mais aussi le plus léger, c’est le OnePlus Nord CE 5G qui faut choisir puisqu’il ne fait que 7,9 mm de profil pour un poids de 170 grammes contre 8,1 mm d’épaisseur de 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro, 9,1 mm pour le Samsung Galaxy A32 5G et 205 grammes sur la balance pour finir avec le Poco X3 Pro qui accuse 215 grammes sur la balance et mesure 9,4 mm de profil. C’est peut-être sa grosse batterie de 5160 mAh qui lui donne ces caractéristiques, mais son écran est aussi très grand. Les Samsung Galaxy A32 5G et Redmi Note 10 Pro disposent également de batterie de 5000 mAh pouvant se charger, respectivement à 18 et 33 watts. Le OnePlus Nord CE 5G peut supporter la charge à 30 watts sur sa batterie de 4500 mAh.

L’écran le plus grand est installé sur les Poco X3 Pro et le Redmi Note 10 Pro, mais ce dernier a l’avantage d’avoir une dalle AMOLED contre du LCD pour le premier, moins gratifiant pour les couleurs et les noirs. Ils sont tous les deux rafraîchis à 120 Hz tandis que l’écran du OnePlus Nord CE 5G mesure 6,43 pouces sur une dalle AMOLED à 90 Hz et l’écran le moins intéressant est installé sur le Samsung Galaxy A32 5G qui utilise une dalle LCD à 60 Hz et affichant une faible définition de 720x1600 pixels. Par contre, il a l’atout d’être compatible 5G, comme le OnePlus Nord CE 5G alors que les deux autres sont limités à la 4G. Tous sont compatibles NFC et proposent une prise audio jack pour brancher un casque.

En termes de performances, c’est le Poco X3 Pro qui domine les débats avec son processeur Qualcomm Snapdragon 860 suivi par le OnePlus Nord CE 5G disposant d’un Snapdragon 750G suivi par le Redmi Note 10 Pro et son Snapdragon 732G pour finir avec le Snapdragon 720 installé dans le Samsung Galaxy A32 5G. Enfin, pour la configuration photo, c’est le Redmi Note 10 Pro qui est le mieux équipé avec 108+8+5+2 mégapixels au dos puis le Samsung Galaxy A32 5G avec 48+8+5+2 mégapixels puis le Poco X3 Pro avec48+8+2+2 mégapixels et enfin, le OnePlus Nord CE 5G avec 64+8+2 mégapixels.