OnePlus Nord CE 2 officiel, une valeur sûre pour le milieu de gamme ?

La marque OnePlus vient d’officialiser la commercialisation de son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Nord CE 2. Pas toujours évident à prononcer, il veut pourtant jouer des coudes sur ce segment de marché avec une configuration solide dont voici tous les détails.

Comme prévu, la marque chinoise OnePlus a pu annoncer la sortie de son nouveau milieu de gamme. Le Nord CE 2 propose un design qui semble assez réussi notamment avec un bloc optique installé dans le coin supérieur à gauche, lorsqu’on regarde le mobile de dos avec une partie qui remonte sur la plaque qui accueille les capteurs. Il mesure seulement 7,8 mm d'épaisseur, ce qui en fait l’un des plus fins du marché. Son poids est de 173 grammes, là aussi bien en dessous de la moyenne des téléphones portables d’aujourd’hui.

Quelle configuration technique à bord ?

L’écran du Nord CE 2 mesure 6,43 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui est correct pour du milieu de gamme. Le mobile est animé par une puce MediaTek Dimensity 900 associée à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go qu’il est possible d’étendre jusqu’à 1 To avec une carte mémoire.

La partie photo est confiée à un capteur principal de 64 mégapixels ouvrant à F/1.7 accompagné d’un objectif ultra grand angle sur 119 degrés de 8 mégapixels et un dernier capteur pour les prises de vue en mode macro qui embarque 2 mégapixels. C’est la même configuration que le Nord CE. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur frontal de 16 mégapixels. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter une charge à 65 Watts. Il n’est pas question de charge sans fil ou inversée, ici.

Le prix et la date de disponibilité du OnePlus Nord CE 2

Le smartphone OnePlus Nord CE 2 dispose d’une prise jack pour brancher un casque, comme son prédécesseur, ainsi que d’une connectivité 5G, NFC et Bluetooth, sans oublier le Wi-Fi. Le mobile profite de la surcouche logicielle OxygenOS qui s’approche de plus en plus de ColorOS utilisé sur les téléphones de la marque Oppo. Le OnePlus Nord CE 2 sera disponible à partir du 10 mars prochain avec la possibilité de passer des précommandes dès le 3 mars. Il est proposé à un prix de 369 € et décliné en bleu ou en gris.