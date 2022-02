Achetez l’excellent et performant Xiaomi Redmi Note 10s au meilleur prix !

Envie d’un smartphone performant, endurant mais pas cher ? L’excellent Xiaomi Redmi Note 10s est fait pour vous ! Découvrez dès maintenant où vous devez aller pour l’acheter au meilleur prix. Il est en effet disponible à moins de 200€ chez RED by SFR. Voici tous les détails de l’offre en cours chez l’opérateur.

Le Xiaomi Redmi Note 10s est disponible à moins de 200€ chez RED by SFR

Parmi les meilleurs smartphones à moins de 200€, au côté des Xiaomi Poco M4 Pro ou du Xiaomi Redmi, on trouve également le Xiaomi Redmi Note 10s. Il est d’ailleurs plus performant dans les jeux, plus connecté et possède un meilleur capteur photo que la version classique Redmi Note 10. Si vous avez un budget de 200€, nous vous conseillons en effet ce modèle. Vous trouverez cet excellent smartphone au petit prix de 199€ chez l’opérateur RED by SFR. Pour ce tarif, il s’agit de la version avec 64 Go d’espace de stockage disponible en grise ou bleue.

Chez RED, vous pouvez acheter un smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile. On est tout de même obligé de vous avertir que jusqu’à demain 9h, l’opérateur propose des promotions incroyables sur ces forfaits. Vous pouvez obtenir un forfait 100Go pour 10€ seulement, 200Go pour 12€ ou encore 5Go pour 5€. C’est peut-être le moment de faire également des économies sur votre abonnement de téléphone mobile.

Le Redmi Note 10s de Xiaomi a débarqué le 16 mai 2021. Ce récent smartphone au très bon rapport qualité/prix a tout pour se faire une place parmi ceux du même type. Faites la découverte des caractéristiques clés de ce smartphone !

Les caractéristiques techniques de l’abordable Xiaomi Redmi Note 10s

Deux coloris différents sont proposés pour le Xiaomi Redmi Note 10s : Bleu Nuit et Gris Graphite. Il pèse 190 g et mesure 160,46 x 74,5 x 8,29 mm. Sur le plan de la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Le smartphone Redmi Note 10s est équipé d'un écran Amoled d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 1080 X 2400 px de définition et d'une diagonale de 6,43 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Concernant l'appareil photo, le Redmi Note 10s possède cinq modules photos, qautre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.97. Quant à lui, le deuxième objectif arrière propose une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2,2. Les deux autres objectifs arrière intègrent pour leur part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 13 Mpx. Lisez ou filmez des clips vidéo en 4K@30 IPS. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique.

La puce Mediatek Helio G95 est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 64 Go. Ce SoC a également un processeur 8 cœurs cadencé à 2.05 GHz. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G ainsi que du wifi Wi-Fi 5 (ac). L'appareil fonctionne sous la version Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 33 W.