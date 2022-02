Forfaits mobiles : les quatre nouvelles promotions à 10€ sans condition de durée !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile, vous devriez apprécier les offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, NRJ Mobile et Syma Mobile ! De 40Go à 150Go à prix cadeau sans condition de durée et sans engagement, nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et son forfait RED 40Go RED by SFR a lancé un nouveau forfait mobile avec 40Go d'internet pour la somme de 10€ par mois, valable jusqu'au 28 février prochain inclus. Outre les 40Go proposés pour vous connecter en France métropolitaine, vous pourrez profiter de 7Go lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM. Voyageurs occasionnels, si vos besoins en data sont plus importants, vous pouvez souscrire à l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada". Celle-ci vous coûtera 5€ supplémentaires chaque mois. Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité en France métropolitaine comme depuis l'Union européenne et les DOM. Depuis la Métropole, vous pourrez également appeler sans compter vers ces derniers, excepté vers Mayotte. L'option précédemment citée vous permettra quant à elle de communiquer à votre guise depuis les USA, le Canada et l'UE. Bouygues Telecom et sa série spéciale B&You 40Go Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de la série spéciale B&You 40Go à 9,99€ par mois sans condition de durée si vous souscrivez avant le 1er mars, minuit ! Avec cette série spéciale, vous aurez l'opportunité de surfer sur le net à hauteur de 40Go en France métropolitaine, mais aussi la chance de disposer de 16Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer ! L'usage de ces derniers sera néanmoins déduit de votre enveloppe data globale. En ce qui concerne les appels, SMS et MMS, l'illimité sera de mise aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays d'Europe et les DOM. NRJ Mobile et sa série limitée 60Go L'opérateur NRJ Mobile met à disposition également jusqu'au 1er mars inclus une série limitée avec 60Go d'internet à 9,99€ par mois même au-delà de la première année d'abonnement ! En effet, vous bénéficiez de 5€ de réduction mensuelle sur le tarif initial de base, à savoir 14,99€. Ce forfait pas cher vous fournira 60Go pour que vous puissiez naviguer sur le web en toute tranquillité depuis la France métropolitaine, dont 10Go pour rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. Enfin, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'Europe. Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas incluses dans votre forfait mobile. Syma Mobile et son forfait 150Go Chez Syma Mobile, vous pouvez faire le plein de data à prix cadeau à vie ! En effet, le forfait Le neuf proposant 150Go d'internet est à 9,90€ par mois, sans condition de durée ! Vous pourrez utiliser jusqu'à 7Go (inclus) lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne, mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole et les DOM, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez. Il en est de même pour les communications émises depuis la Métropole vers les DOM. Petit plus avec ce forfait 150Go, vous aurez l'opportunité de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux" et de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois !