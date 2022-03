Motorola dévoile le nouveau mobile haut de gamme edge 30 Pro avec son Soc Snapdragon 8 Gen 1

Comme de nombreux fabricants de smartphones, Motorola vient d’annoncer son modèle phare pour cette année, le edge 30 Pro qui est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et donc voici tous les détails.

Nouveau venu dans la famille des mobiles edge, le edge 30 Pro veut apporter les meilleures performances et une expérience des plus abouties à un public aussi large que possible. Reste qu’à 799 €, tout le monde ne pourra pas se le payer, mais ceux qui aiment la marque devraient y trouver leurs intérêts.

Une configuration technique plutôt musclée

En effet, le edge 30 Pro propose la plus grande puissance de calcul de la gamme chez Motorola, avec son chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve aussi sur les autres haut de gamme chez la concurrence. Comptez sur une mémoire vive de 12 Go à bord pour passer d’une application à une autre en toute vélocité et pouvoir disposer de plusieurs activités simultanées. L’écran du edge 30 Pro est assez remarquable puisqu’il mesure 6,7 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED rafraîchie 144 fois par seconde pour l’affichage et 360 fois par seconde en mode tactile. Motorola y a intégré la technologie Max Vision pour un rendu optimal sur l’écran. Le mobile profite d’une connectivité 5G, Wi-Fi 6E, du Bluetooth et du NFC. Il est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4800 mAh capable de supporter la charge à 68 watts alors que le edge 20 Pro, son prédécesseur ne pouvait encaisser que 30 watts sur sa batterie de 4500 mAh. Comme lui, le edge 30 Pro n’est certifié que IP53 ce qui est dommage pour un mobile qui veut jouer avec les meilleurs disposant d’une certification bien supérieure pouvant résister à l’eau et à la poussière. Notez la possibilité de charge sans fil à 15 watts, ce qui peut être pratique.

Deux capteurs photo de 50 mégapixels au dos avec un focus omnidirectionnel

Pour la partie photo, le Motorola edge 30 Pro est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et ouvrant à f/1.8. Il bénéficie d’un focus omnidirectionnel PDAF remplaçant l’autofocus Dual Pixel pour des mises au point plus rapides notamment dans l’obscurité. Il est accompagné d’un autre capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode grand angle et les photos macro. Il y a un dernier objectif de 2 mégapixels là pour optimiser les portraits en calculant la profondeur de champ de la scène. À l’avant, on peut compter sur un capteur de 60 mégapixels. Notez la possibilité d’enregistrer des vidéos avec une définition Ultra HD 8K.

Le nouveau smartphone Motorola edge 30 Pro en bleu sera disponible à partir du début du mois de mars pour un prix de 799 €.