MWC 2022 : Le smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro disponible d’ici la fin du mois de mars en Europe

Officialisé depuis quelques semaines maintenant mais uniquement disponible en Chine pour le moment, le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro s’apprête à débarquer chez nous d’après Pete Lau, le patron de la marque.

Le mobile OnePlus 10 Pro est commercialisé actuellement en Chine. Il a été officialisé en janvier dernier, juste après les annonces concernant l’un des concurrents, Samsung qui a présenté sa série de Galaxy S22. Aussi, dans la foulée de l’annonce du milieu de gamme OnePlus Nord CE 2, la marque doit rendre disponible le OnePlus 10 Pro d’ici la fin du mois de mars, en Europe selon Pete Lau, le patron de OnePlus.

En effet, c’est au cours d’un entretien avec plusieurs journalistes présents sur le salon du MWC de Barcelone que le patron de la marque a confirmé la disponibilité prochaine de son flagship à l’échelle internationale. Il ne reste donc plus longtemps à patienter avant d’y avoir accès et ainsi de pouvoir le tester pour savoir s’il peut concurrencer les modèles haut de gamme actuellement disponibles. Pete Lau a aussi livré quelques détails en justifiant le délai « relativement » important entre la sortie commerciale en Chine et sa disponibilité sur les autres marchés.

Selon lui, il s’agit pour OnePlus d’occuper le terrain le plus tôt possible notamment face à Xiaomi pour ne pas être oublié et d’autre part, il faut tout de même un certain temps pour adapter l’interface logicielle afin qu’elle soit non seulement correctement traduite mais également que tous les services disponibles aient pu obtenir les autorisations nécessaires à leur exploitation dans les différents pays là où il sera commercialisé. Notez au passage que seule la version 10 Pro a été confirmée. Habituellement, la marque présente la version classique et la version Pro en même temps. Nous verrons si le OnePlus 10 est aussi de la partie ou finalement pas.



Pendant le salon du MWC, le OnePlus 10 Pro, ainsi que le nouveau OnePlus Nord CE 2 étaient exposés dans un coin du stand de Oppo.

Techniquement parlant, à quoi faut-il s’attendre ?

Rappelons que le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage minimum de 128 Go. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 80 watts en filaire, à 50 watts en sans fil et d’offrir la charge inversée.

Il est équipé d’un écran incurvé de 6,7 pouces AMOLED LTPO 2.0 avec une définition de 1440x3216 au maximum et une compatibilité HDR10+ et rafraîchit entre 1 et 120 Hz, selon les besoins de l’application. Le mobile est bien entendu compatible Wi-Fi 6 et 5G et il profite d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, un Sony IMX789 de 1/1,43 pouce ouvrant à F/1.8 accompagné d’un objectif Samsung JN1 de 50 mégapixels capable de réaliser des prises de vue en mode ultra grand-angle sur 150 degrés. Le troisième capteur est un 8 mégapixels avec zoom optique 3,3x. À l’avant, on trouve un capteur de 32 mégapixels, le Sony IMX615 que l’on trouve aussi sur le OnePlus Nord 2, Oppo Find X3 Series et d’autres appareils.

Le partenaire Hasselblad est de la partie pour le traitement d’image et notamment l’optimisation du rendu des couleurs. Il devrait être proposé avec une nouvelle version de la surcouche logicielle OxygenOS bien qu’en Chine, il soit passé sous le système ColorOS d’Oppo. Reste à connaître le prix de ce OnePlus 10 Pro et sa date précise de commercialisation.