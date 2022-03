Les iPhone 14 Pro bénéficieraient d’une puce Apple A16 Bionic et il n’y aurait pas d’iPhone 14 mini

Il semble que les iPhone 13 se vendent bien et Apple prépare déjà leur successeur dont certaines rumeurs insistantes se font entendre mettant en lumière la présence d’un nouveau processeur Apple A16 Bionic pour les versions Pro et d’une fonction de transfert par satellite. En voici tous les détails.

Alors que les iPhone 13 semblent bien se vendre, les dernières nouvelles en provenance de la Chine montrent un arrêt d’au moins une semaine des chaînes de production de Foxconn, le fournisseur de la marque à la pomme pour cause de pandémie et du nombre de contaminations qui repart à la hausse. La prochaine série de smartphones iPhone 14 devrait être officielle d’ici à cet automne.

Apple A16 Bionic, uniquement pour les versions Pro ?

D’ici là, un analyste qui visé plutôt juste dans le passé à déclaré que seuls les modèles Pro des iPhone 14 pourraient bénéficier de la nouvelle puce Apple A16 Bionic qui vient succéder à l’actuelle A15 Bionic installé sur la gamme iPhone 13 mais également sur le tout nouvel iPhone SE 2022. Le site 9to5Mac a récemment corroboré cette rumeur et a même dit que la prochaine série d’Apple disposerait d’une fonctionnalité de transfert de données par satellite. Celle-ci était attendue pour les iPhone 13 mais finalement, ils n’en ont pas profité.

Nous ne savons pas pourquoi la firme de Cupertino a décidé de rompre avec les habitudes d’équiper l’intégralité de la série avec le même processeur. Certains avancent la pénurie de composants pour expliquer ce choix, s’il était avéré. Il se murmure que les versions classiques (non Pro et Pro Max) pourraient profiter de 6 Go de mémoire vive alors que les iPhone 13 et iPhone 13 mini disposent de 4 Go contre 6 Go pour les versions Pro et Pro Max. Il se dit que ces dernières pourraient embarquer 8 Go de RAM.

Pas d’iPhone 14 mini au programme ?

Les rumeurs concernant la série des iPhone 14 mettent également en avant le fait que l’iPhone 13 mini n’aurait pas de successeur. La série serait composée des iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les versions Max auraient des écrans de 6,7 pouces tandis que les deux autres auraient des surfaces d’affichage de 6,1 pouces. On attend une découpe en double pilule sur les versions Pro et Pro Max pour loger les capteurs frontaux.

Enfin, il se dit que les iPhone 14 pourraient enfin profiter d’un module de communication par satellite sur lequel Apple travaille depuis 5 ans maintenant. L’idée est de pouvoir se passer de réseau cellulaire en cas de besoin.