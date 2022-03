OnePlus 10, une photo volée révèle son design avant sa présentation officielle

La marque OnePlus devrait prochainement annoncer la commercialisation de son modèle phare, le OnePlus 10 Pro déjà proposé en boutique en Chine et qui pourrait s’accompagner d’une version plus modeste, le OnePlus 10. Il semble que ce dernier ait été pris en photo livrant quelques détails sur son design. En voici tous les détails.

Alors que nous attendons avec une certaine impatience le prochain flagship OnePlus 10 Pro dont vous pouvez lire notre prise en main réalisée pendant le salon du MWC à Barcelone sur le stand Oppo, le OnePlus 10 pourrait s’inviter à la fête prévue d’ici la fin du mois de mars.

Des photos volées qui dévoilent le dos du OnePlus 10 ?

Si le OnePlus 10 Pro a été officialisé pour le marché chinois suite à sa présentation début janvier, le OnePlus 10 n'a pas été annoncé. Pourtant, récemment, il semble qu’il ait été pris en photo (volée certainement) donnant un premier aperçu de la partie arrière de l’appareil. Le OnePlus 10 serait décliné en noir ou en blanc. Si on en croit les images publiées sur le réseau social Weibo, le mobile disposerait d’un bloc optique au dos qui s’appuierait sur une plaque, un peu comme le précédent OnePlus 9 mais aussi le OnePlus 9 Pro. Le capteur principal semble particulièrement imposant et vu qu’il y a un plastique de protection sur le reste de la plaque, on peut difficilement voir les autres capteurs. Notez également les mentions légales inscrites sur le dos de l’appareil ce qui laisse présager une commercialisation en Europe et donc à priori, en France, vu qu’il s’agit d’un marché relativement conséquent pour la marque.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Le OnePlus 10 devrait profiter d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 bien que certaines sources pensent aussi qu’il pourrait intégrer le chipset MediaTek Dimensity 9000 puisque celui-ci est notamment présent sur une déclinaison du Oppo Find X5 Pro, en Chine. Nous attendons une batterie d’une grande capacité pour ce modèle et une charge plutôt rapide même si, à priori, ce ne sera pas le modèle OnePlus attendu avec la charge à 150 watts promise par Oppo pendant le MWC de Barcelone.