MWC 2022 : Préparez-vous à recharger complètement votre smartphone en seulement 15 min voire moins avec les prochains chargeurs realme et Oppo

À l’occasion du MWC de Barcelone, les marques realme et Oppo viennent d’annoncer leur technologie respective permettant de proposer une charge extrêmement rapide : 50% en 5 minutes et 100% en 15 minutes. Oppo en a même profité pour présenter sa solution de charge à 240 watts. En voici tous les détails.

Puisque les fabricants de smartphone semblent avoir abandonné le fait d’offrir plus d’une journée et demie, voire deux d’autonomie pour les téléphones, ils trouvent des solutions permettant de recharger plus rapidement. Cette année, plusieurs modèles de milieu de gamme proposent le support d’une charge à 65 ou 67 watts, déjà très intéressante. Actuellement, le champion de la catégorie est le Xiaomi 11T Pro supportant la charge à 120 watts. Mais les prochains chargeurs realme et Oppo seront capables de recharger un smartphone avec une puissance de 150 watts. Ainsi, le prochain mobile realme GT Neo 3 profitera de cette technologie qui permet d’obtenir 50% de charge en seulement 5 minutes et qu’il faut compter 15 minutes pour une charge complète de la batterie.

Chez Oppo, une solution similaire sera très prochainement proposée sur un smartphone de la marque… OnePlus. Rappelons que cette dernière partage avec Oppo de nombreuses ressources dont la conception et le développement des téléphones portables. Les divisions ventes et marketing restent séparées entre les deux entités.

Selon Oppo, cette technologie sera disponible sur le prochain smartphone OnePlus qui sera annoncé dans le courant du second semestre 2022. Etant donné que le OnePlus 10 Pro est déjà commercialisé en Chine et qu’on attend sa date de disponibilité chez nous, il pourrait donc s’agir d’un OnePlus 10T ou du OnePlus Nord 3.

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

469,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 487,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 529,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

UltraDart Charging Architecture chez realme

Pour en revenir à la technologie de charge elle-même, elle a été baptisée UltraDart Charging Architecture chez realme. Il s’agit d’une solution qui allie vitesse, sécurité et autonomie de la batterie. Le chargement utilise des pompes de charge multi-boost pour augmenter le courant de charge pour une opération des plus courtes possibles. Cette technologie permet de garder le téléphone à une température acceptable pendant l’opération, soit en dessous des 43°C, selon le fabricant. L’appareil peut donc être tout à fait utilisable lors de la charge. Realme annonce également pouvoir garder une capacité de 80% après plus de 1000 cycles de recharge complets.

SUPERVOOC 150W et SUPERVOOC 240W chez Oppo

Chez Oppo, la technologie s’appelle SUPERVOOC 150W et le constructeur annonce également une performance de recharge à 50% en 5 minutes et une charge complète en 15 minutes sur une batterie de 4500 mAh. Cette technologie intègre la charge directe avec deux pompes capables de supporter un courant allant jusqu’à 20V/7.5A. On peut également compter sur le système Battery Health Engine qui est déjà disponible sur le nouveau Oppo Find X5 et le Oppo Find X5 Pro permettant de maintenir la batterie à 80% de sa capacité originale même après 1600 cycles de recharge. Selon Oppo: “en améliorant la formule de l’électrolyte, les électrodes sont réparées en continu autant en charge qu’en décharge pour former une interface électrolyte solide (SEI) plus stable et durable capable de rester en parfait état en temps réel. En réduisant l’usure des électrodes positives et négatives, cette technologie booste les performances de la batterie et prolonge sa durée de vie.”

Pendant le MWC de Barcelone, le fabricant a pu non seulement faire la démonstration d’une charge à 150 watts sur un appareil prototype mais est même allé plus loin puisqu’il en a profité pour présenter la nouvelle technologie SUPERVOOC 240W. Nous avons pu voir une charge complète d’une batterie de 4500 mAh réalisée en seulement 9 minutes. Cette technologie est prévue pour les prochains smartphones qui seront commercialisés en 2023.