Prise en main rapide du smartphone OnePlus 10 Pro : tout ce qu’il faut pour mériter son rang

Lors du MWC de Barcelone, nous avons pu prendre en main le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro sera disponible en France très prochainement. Voici nos premières impressions à son sujet en attendant un test plus complet.

Xiaomi 12 fin décembre 2021. En outre, Pete Lau, patron de OnePlus a également dit que ce délai était aussi dû au fait qu’il faille non seulement traduire l’interface de la surcouche logicielle, mais également s’assurer que tous les services proposés aient pu obtenir les autorisations nécessaires à leur exploitation locale. Toujours d’après Pete Lau, le OnePlus 10 Pro débarquera d’ici la fin du mois de mars avec peut-être une version OnePlus 10 (standard)…

Un bloc photo inspiré

En attendant, nous avons pu prendre en main le OnePlus 10 Pro lors de notre visite sur le salon du MWC à Barcelone où le mobile était exposé à côté du nouveau milieu de gamme OnePlus Nord CE 2 5G sur le stand Oppo. Ce qui interpelle aux premiers abords, c’est le dos du smartphone qui présente un bloc optique plutôt imposant.

En effet, il occupe un peu plus de la moitié en largeur et intègre les trois capteurs photo du smartphone inscrits dans des cercles de même diamètre. Un quatrième cercle contient le flash LED qui est de forme circulaire, ce qui est particulièrement original, la quasi-totalité des autres flashes étant plutôt présents sous la forme d’un petit bâtonnet.

Lorsqu’on regarde le module photo sur fond noir, on pense immédiatement au dessin de celui du Samsung Galaxy S21 sans toutefois proposer le même niveau de finition, ici étant légèrement moins bien intégré, selon nous. En outre, sa couleur intégralement noire le fait particulièrement ressortir par rapport au reste du dos de l’appareil. Celui-ci profite d’un revêtement légèrement texturé plutôt agréable au toucher. Il sera proposé en noir ou en turquoise.

Rappelons que le OnePlus 10 Pro est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels associé à un autre capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un dernier objectif de 8 mégapixels disposant d’un zoom optique 3x. Le partenaire Hasselblad est encore de la partie s’occupant du traitement de la colorimétrie afin qu’elle soit aussi fidèle que possible, une version plus poussée qu’avec le OnePlus 9 Pro qui avait déjà franchi un cran par rapport à son prédécesseur. Les résultats photographiques promettent d’être d’excellente qualité. Les quelques clichés que nous avons pu prendre sur place étaient plutôt satisfaisants, mais rien de tel qu’une vraie session de test pour les confirmer. Le OnePlus 10 Pro est capable de prendre des photos en RAW+ 12 bits ce qui devrait ravir les amoureux de la photo et ceux qui font de la retouche post production.

En main, le OnePlus 10 Pro semble assez léger malgré tout

En main, le OnePlus 10 Pro donne une certaine impression de légèreté, notamment grâce à son design plutôt fin. Il fait 200 grammes sur la balance et il faut voir ce que cela donne au quotidien, mais, après quelques minutes en main, le mobile reste agréable à porter. Tout autour, on peut remarquer les différents boutons : du classique chez OnePlus avec la touche de mise en veille sur le côté droit, sous le bouton-poussoir pour prendre en sourdine (la marque de fabrique du constructeur) et le double bouton pour gérer le volume, en opposition, sur le profil gauche. L’une des autres parties remarquables du OnePlus 10 Pro, c’est son large écran percé dans le coin supérieur gauche, comme son prédécesseur. Il est incurvé sur les deux côtés, marque du haut de gamme, et s’étire sur 6,7 pouces avec une dalle AMOLED LTPO 2.0 flexible. Les couleurs sont éclatantes et le rendu gratifiant. Notez la présence d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 Hz jusqu’à 120 Hz, selon les besoins, permettant d’obtenir un défilement fluide. Difficile de juger les performances réelles en si peu de temps, mais avec son chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM, le mobile est parfaitement à l’aise pour exécuter les applications et pouvoir passer de l’une à l’autre très rapidement.

OxygenOS à bord et une disponibilité prochaine

Le modèle pris en main était animé par Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1. Il profite d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 80 watts en mode filaire et à 50 watts sans fil, comme le Oppo Find X5 Pro. Selon OnePlus, il pourrait ainsi se charger complètement en moins de 34 minutes. La charge inversée est également prévue, ce qui permet d’être parfaitement à la hauteur, voire au-dessus de certains mobiles haut de gamme du marché.

Le OnePlus 10 Pro semble donc bien équipé pour titiller la concurrence. Il reste encore quelques semaines à patienter avant une officialisation en Europe et plus particulièrement en France. Il pourrait être proposé à un prix proche des 1000 €, comme son prédécesseur au moment de sa sortie, il y a un an. Comptez sur nous pour vous livrer dès que possible un test complet afin de savoir s’il vaut vraiment le coup.