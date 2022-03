Xiaomi 12 vs Xiaomi 11T Pro : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir l’un des fers de lance de la marque Xiaomi mais hésitez entre le nouveau Xiaomi 12 et le Xiaomi 11T Pro ? Voici quelques éléments de comparaison croisés qui devraient vous aider à faire votre choix pour savoir lequel correspond à vos besoins

Le design des deux smartphones Xiaomi 12 et Xiaomi 11T Pro sont assez conventionnels, les deux proposant un bloc optique dans le coin supérieur à gauche avec une plaque noire pour le deuxième et une qui reprend le coloris du reste du dos, pour le premier. Des deux, c’est le 11T Pro qui est le plus lourd avec 204 grammes sur la balance contre 180 grammes pour le Xiaomi 12. Ce dernier est également le plus fin avec une épaisseur de 8,6 mm contre 8,8 mm pour le Xiaomi 11T Pro. C’est peut-être à cause de sa batterie de 5000 mAh qu’il a de telles dimensions mais le Xiaomi 12 profite tout de même d’une alimentation de 4500 mAh. Les deux appareils peuvent se charger sans fil ou offrir la charge inversée mais c’est le 11T Pro qui se charge le plus rapidement des deux supportant une charge à 120 watts contre 67 watts pour le Xiaomi 12.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 11T Pro, c’est le premier qu’il faut choisir puisqu’il embarque la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive contre le Snapdragon 888 de l’année dernière qui, pourtant, est loin de démériter offrant toute la puissance nécessaire pour un maximum de fluidité lors de l’usage des applications et dans les jeux. Les deux smartphones sont compatibles 5G et Wi-Fi 6 avec un léger avantage pour le Xiaomi 12 qui propose du Wi-Fi 6E, plus performant. Ils sont compatibles NFC et Bluetooth et peuvent accueillir deux cartes SIM. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille sur le 11T Pro alors qu’il est sous l’écran pour le Xiaomi 12. Les deux délivrent un son stéréo qui est particulièrement puissant sur le 11T Pro. Enfin, notez la présence d’un émetteur infrarouge sur les deux mobiles, pour piloter une télévision, un lecteur DVD, etc. Le Xiaomi 12 est étanche alors que le 11T Pro ne peut résister qu’à des éclaboussures.

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

469,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 479,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 518,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Deux dalles AMOLED HDR10+ et Dolby Vision

Le plus grand écran est installé sur le Xiaomi 11T Pro avec une diagonale de 6,67 pouces contre 6,28 pouces pour le Xiaomi 12. Les deux dalles sont AMOLED. Elles affichent une définition de 1080x2400 pixels et sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz pour des défilements fluides.

Pour la configuration photo, le 11T Pro est équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels accompagné d’un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un dernier capteur de 5 mégapixels. De son côté, le Xiaomi 12 profite d’un capteur principal de 50 mégapixels associé à deux autres objectifs de 13 et 5 mégapixels à l’arrière. Il permet de se prendre en selfie avec le capteur frontal de 32 mégapixels contre un 16 mégapixels en haut de l’écran du Xiaomi 11T Pro.