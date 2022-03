SOSH lance deux nouveaux forfaits mobiles à prix canon en plus de sa série limitée 40Go à 9.99€

Deux nouveaux forfaits mobiles pas chers ont débarqué aujourd'hui chez SOSH. En plus de son forfait 40Go à moins de 10€, cet opérateur Low-Cost vous offre encore plus de gigas à prix attractif. Découvrez ces deux nouvelles promotions dans cet article !

Nouvelles séries limitées SOSH : 50Go ou 100Go à prix canon !

La marque 100% en ligne d'Orange lance deux nouvelles promotions à compter de ce lundi 21 mars et ce jusqu'au 11 avril 9h. Les deux nouveaux forfaits SOSH sans engagement de durée incluent 50Go ou 100Go au prix respectif et fixe de 12.99€ et 15.99€ par mois.

Les quotas Internet de 50Go et 100Go de ces nouvelles séries limitées SOSH sont valables sur le réseau 4G d'Orange en France métropolitaine. Par ailleurs, ces forfaits mobiles sans engagement offrent les appels, SMS et MMS à volonté en métropole mais aussi depuis les DOM et depuis toute l'UE. Depuis les zones précédemment citées, vous profiterez respectivement de 12 et 15 Go de données mobiles de quoi utiliser l'internet mobile en voyage en toute tranquilité.

La série limitée avec 40Go à 9.99€ toujours d'actualité

La promo SOSH 40Go à moins de 10€ lancée il y a plusieurs jours est toujours affichée dans le catalogue mobile de l'opérateur. Cette série limitée est disponible jusqu'au 31 mars à 9h. Son prix sensationnel de 9,99 €/mois est valable sans condition de durée.

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez utiliser jusqu'à hauteur de 40Go en France et 10 Go d'internet en voyage en Europe et DOM. En matière de communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS à votre guise en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Ces offres SOSH sont sans engagement de durée, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.