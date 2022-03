Nothing va-t-elle présenter son tout premier smartphone le 23 mars ?

La marque Nothing cofondée par l’ancien cofondateur de OnePlus, Carl Pei, organise un événement virtuel le 23 mars pour présenter sa vision stratégique pour l’année 2022 avec, en ligne de mire, l’annonce potentielle du tout premier smartphone Nothing.

Carl Pei est un entrepreneur qui a cofondé la marque OnePlus avec Pete Lau en 2013, et aujourd’hui, il est à la tête de la marque Nothing qui a pour but de développer des produits technologiques pour le grand public et qui est basée à Londres en Angleterre. Il y a quelques jours, Nothing a annoncé avoir clôturé une levée de fonds d’un montant de 70 millions de dollars. Cet argent doit servir, selon la marque, à : « soutenir le développement de son écosystème de produits ainsi que la création de son Design Hub à Londres. De nouvelles opportunités d’investissement seront faites lors de l’événement Nothing le 23 mars 2022 ainsi que la présentation de la feuille de route pour 2022.

Un smartphone transparent, comme premier modèle ?

Selon plusieurs rumeurs insistantes, Nothing pourrait annoncer l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone, au moins de son développement avant une commercialisation attendue pour 2022. Plusieurs prototypes ont été montrés par Carl Pei notamment à Cristiano Amon, le directeur général de Qualcomm lors du MWC de Barcelone et quelques journalistes ont également pu voir des maquettes de ce qui pourrait bien être le premier smartphone Nothing. Celui-ci pourrait fonctionner en autre grâce à un processeur Qualcomm, le logo du Snapdragon apparaissant sur certaines affiches de la bande-annonce pour l’événement du 23 mars.

La marque Nothing a beaucoup fait parler d’elle lors du lancement de son premier produit : une paire d’écouteurs sans fil extrêmement léger avec la technologie de réduction de bruit active proposé à un prix très abordable de 99 €, disponible en noir ou en blanc et qui présente la particularité d’être en partie transparente.

Pour assister à l’événement « Nothing : The Truth », il suffit de s’inscrire sur le site.