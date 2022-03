OnePlus Nord 2 5G : cet excellent smartphone est au prix le plus bas depuis son lancement

Lancé officiellement en juillet 2021, le OnePlus Nord 2 offre une fiche technique très intéressante. Cet excellent smartphone est en promotion actuellement chez Amazon. Nous ne l’avons jamais vu à un prix aussi bas depuis sa mise sur le marché. Découvrez vite comment profiter d’une réduction de -12% sur ce smartphone OnePlus.

Avec une réduction de -12%, le OnePlus Nord 2 5G est au meilleur prix chez Amazon

Envie d’un smartphone aussi performant que le tout nouveau Samsung Galaxy A53 5G ? Nous vous conseillons vivement de vous intéresser au OnePlus Nord 2 5G. Il offre des caractéristiques remarquables au vu de son prix. Il l’est encore plus attirant lorsqu’il est en promotion. Pour le trouver au meilleur prix en ce moment, jeter un œil à l’offre proposée par Amazon. Sur la boutique OnePlus d’Amazon, le célèbre OnePlus Nord 2 5G est affiché à 350€ au lieu de 399€. Economisez ainsi 50€ sur l’achat de votre téléphone. Ne tardez pas trop, si vous souhaitez bénéficier de ces -12% de remise !

En plus de cette offre promotionnelle, profitez de tous les services Amazon comme la livraison et les retours gratuits. Un paiement en 4 fois vous est également disponible si vous le désirez. Rien de tel pour se faire plaisir sans se ruiner. Faites votre achat en toute sécurité car le vendeur est le constructeur OnePlus lui-même !

Les caractéristiques remarquables du OnePlus Nord 2 5G

Le OnePlus Nord 2 5G en promotion chez Amazon est de couleur grise. Il a un poids de 189 g et a pour dimensions 158.9 x73. 2x8. 25 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'écran, le smartphone Nord 2 5G intègre une dalle Amoled avec une définition de 2400 X 1080 px, 90 Hz de taux de rafraîchissement et 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi de la reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

D'un point de vue des performances, l'appareil opte pour la puce MediaTek Dimensity 1200. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. La RAM de ce SoC est de 8 Go et son espace de stockage est de 128 Go. Concernant le réseau et la connectivité, le portable propose la 5G ainsi que le wifi 6. L'appareil utilise la version Android 11. Pour charger votre mobile à tout moment, tirez parti de la charge rapide. Sa batterie possède une capacité de 4 500 mAh.

Voilà quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : quatre objectifs sont présents sur le Nord 2 5G, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.88. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il propose une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.25. Le dernier objectif arrière possède quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant intègre, lui, 32 Mpx de résolution. Le Nord 2 5G vous permettra également de filmer vos vidéos en 4k.