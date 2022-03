Forfait mobile : Les promos chocs chez SOSH, RED by SFR et B&You expirent bientôt !

Les bons plans forfaits mobiles proposés chez les opérateurs de réseaux SOSH, RED by SFR et Bouygues Telecom disparaîtront bientôt. Découvrez dans cet article ces bonnes affaires de 5Go à 200Go dès 4.99€ par mois à ne pas manquer !

La promo SOSH 40Go dès 9.99€ par mois

Chez SOSH, c'est la Série Limitée 40Go à moins de 10€ qui arrive à terme dans quelques heures. Vous avez effectivement jusqu'au 31 mars à 9 heures pour profiter du réseau Orange à petit prix et pas seulement la première année. Cet abonnement SOSH est commercialisé au prix fixe de 9.99€ par mois.

Ce forfait mobile sans engagement vous permet de naviguer sur la toile jusqu'à hauteur de 40Go par mois sur le réseau 4G d'Orange en France métropolitaine (débit réduit au-delà). Depuis la France , vous pourrez communiquer avec vos proches sans compter, les appels et SMS/MMS sont illimités. Losque vous voyagerez en Europe/DOM, vous profiterez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France et vous pourrez utiliser jusqu'à 10Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre).

Trois forfaits à prix canon sans condition de durée chez RED by SFR

Chez RED by SFR, ce sont trois forfaits pas chers avec 5Go, 100Go et 200Go d'internet qui prennent fin ce mercredi 30 mars à minuit. Que vous choisissez l'offre à 5€, 13€ ou 15€, vous profiterez de l'illimité pour communiquer sans limite en France mais aussi en voyage en Europe et DOM. Vous pourrez aussi accèder gratuitement de l'application RED TV.

En matière d'internet, vous pourrez choisir parmi ces trois propositions :

5Go en France en trés haut débit + 6Go d'internet depuis l'UE et les DOM à 5€

en France en trés haut débit + d'internet depuis l'UE et les DOM à 5€ 100Go en France en très haut débit + 14Go depuis l'UE/DOM à 13€

en France en très haut débit + depuis l'UE/DOM à 13€ 200Go en France en très haut débit + 17Go depuis l'UE et les DOM à 15€

Si vous voulez passer à la 5G, vous pouvez opter pour l'option 5G à 5€ par mois avec le forfait 100Go ou 200Go.

Trois promos B&You à prix cassés et pas que la 1ère année

Pour profiter du réseau Bouygues Telecom, vous avez jusqu'au 30 mars minuit pour craquer pour une des promos B&You. Les trois séries spéciales B&You incluent entre 5Go et 200Go pour moins de 15€ par mois ! En optant pour l'un de ces forfaits sans enagement, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter en France et partout en Europe.



Le plus petit forfait sans engagement de cet opérateur parfait pour les petits budgets est en effet proposé à 4,99€ par mois. Celui-ci vous permettra de consommer 5Go en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM et les pays d'Europe.

Pour davantage d'internet chaque mois, l'opérateur propose les deux formules suivantes ;