Oneplus 10 Pro vs Oneplus 9 Pro : les différences !

Le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro est désormais disponible mais quelles sont les différences avec son prédécesseur OnePlus 9 Pro ? Voici quelques éléments de réponse comparés pour vous aider à y voir plus clair et s’il est intéressant de passer à la nouvelle version.

Le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro vient succéder au OnePlus 9 Pro disponible depuis l’année dernière à la même époque. Concernant le gabarit, ils proposent à peu près les mêmes dimensions : 163 mm de haut pour le OnePlus 10 Pro contre 163,2 mm pour le OnePlus 9 Pro ; 73,9 mm contre 73,6 mm de large et 8,6 mm d’épaisseur pour le nouveau modèle contre 8,7 mm pour son prédécesseur. Le OnePlus 10 Pro fait 3 grammes de plus que le OnePlus 9 Pro, soit 200 grammes sur la balance. Le design général est assez similaire mais le bloc optique est bien plus imposant sur le OnePlus 10 Pro occupant les deux tiers de la largeur de l’appareil et revenant très légèrement sur le profil. On peut y voir la mention du partenaire photo, Hasselblad. Il y a 4 cercles dont trois contiennent des capteurs alors que le dernier est là pour accueillir le double flash LED.

Plus de puissance pour le nouveau modèle

En termes de performances, si le OnePlus 9 Pro était équipé de la puce la plus puissante pour les mobiles sous Android l’année dernière, le Snapdragon 888, le OnePlus 10 Pro offre plus de performances encore avec le Snapdragon 8 Gen 1. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et la possibilité d’inclure un peu plus de RAM via la fonction RAM Extended pour puiser dans la mémoire de stockage (jusqu’à 7 Go supplémentaire). La batterie gagne 500 mAh puisque le OnePlus 10 Pro profite d’une capacité totale de 5000 mAh contre 4500 mAh précédemment. En outre, il est possible de charger plus rapidement à 80 watts (avec le bloc d’alimentation fourni) contre 65 watts auparavant. Les capacités de charge sans fil et inversée sont identiques : 50 watts et 10 watts. Sinon, ils ont la même connectivité : 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth 5.2 avec une certification IP68 donc totalement étanches avec un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Des améliorations sur les capteurs photo

La partie photo du OnePlus 10 Pro a été optimisée. Sur le papier, il embarque des capteurs de 48, 50 et 8 mégapixels comme son prédécesseur mais le 48 mégapixels, un Sony IMX789 profite d’un stabilisateur et de 7 lentilles. Le capteur de 50 mégapixels est un Samsung ISOCELL JN1 (un Sony IMX766 précédemment) pour les prises de vue en mode grand-angle jusqu’à 150 degrés et le dernier capteur de 8 mégapixels permet un zoom optique à 3,3x et numérique jusqu’à 30x. Le smartphone est capable d’enregistrer des photos au format RAW 12 bits et en vidéo propose le mode LOG ainsi qu’une définition maximale Ultra HD 8K.

L’écran du OnePlus 10 Pro profite de la seconde génération de dalles AMOLED LTPO 2.0 permettant d’adapter au mieux la fréquence de rafraîchissement selon l’application utilisée afin de réduire la consommation de la batterie et obtenir une plus grande autonomie.

Les selfies devraient être meilleurs avec le OnePlus 10 Pro puisqu’il est équipé d’un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels que l’on trouve également sur le Oppo Find X5 Pro, entre autres contre un Sony IMX471 de 16 mégapixels sur le OnePlus 9 Pro.