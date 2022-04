Huawei présente son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Nova 9 SE

La marque Huawei a récemment présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme P50 Pro et P50 Pocket et dévoile aujourd’hui le téléphone abordable, Nova 9 SE doté d’un capteur photo de 108 mégapixels et dont voici tous les détails.

Après les modèles haut de gamme Huawei P50 Pro et le pliant à clapet P50 Pocket, Huawei dévoile aujourd’hui pour le marché français le nouveau smartphone Nova 9 SE. Il s’adresse à un très large public et plus particulièrement la jeune génération à la recherche d’un téléphone polyvalent capable de faire de belles photos mais également des selfies de groupe et de bonnes vidéos. Pour cela, il est équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels qui peut utiliser la technologie de combinaison d’images 9 en 1 afin d’obtenir un maximum de lumière sur la photo. Il est également doté d’un capteur de 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle et de deux objectifs de 2 mégapixels chacun, l’un étant dédié aux effets Bokeh tandis que l’autre est là pour les prises de vue proches du sujet, en mode macro.

Des selfies de groupe et une charge rapide

Pour les selfies, le Nova 9 SE profite d’un capteur frontal grand-angle avec la fonction AI Beauty afin d’optimiser les défauts des visages et le passage automatique en grand-angle dès qu’on tourne le smartphone de côté afin de se prendre en groupe. Concernant les vidéos, l’appareil est capable d’enregistrer tout ce qui se passe devant et simultanément, derrière le mobile. Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser l’application Petal Clip pour monter les séquences et les partager sur leurs vlogs des réseaux sociaux et autres solutions de partage.

Le Nova 9 SE dispose d’un écran LCD IPS de 6,78 pouces limité à 60 Hz de fréquence de rafraîchissement. Il est animé par une batterie d’une capacité de 4000 mAh capable de supporter la charge à 66 watts ce qui fait dire à son fabricant qu’il ne faut que 15 minutes pour gagner 60% et 36 minutes pour le recharger complètement.

Des proportions raisonnables pour une interface sous EMUI 12

Le Huawei Nova 9 SE est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il mesure 164,64x75,55 mm pour une épaisseur de 7,94 mm et un poids de 191 grammes. Il est limité à la 4G et propose du Wi-Fi 802.11ac. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil droit. Le nouveau smartphone Huawei Nova 9 SE fonctionne sous une version Open Source d’Android sans possibilité d’accéder aux services Google avec une surcouche logicielle EMUI 12 afin de profiter d’une expérience fluide et connectée avec d’autres objets de la marque. Le smartphone est décliné en trois coloris : bleu, blanc ou noir avec des reflets. Il est actuellement disponible en précommande jusqu’au 7 avril, date à partir de laquelle, il sera proposé en boutique pour un prix de 349 €.