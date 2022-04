Le Xiaomi 12 Ultra aura une finition verre, une en cuir et une autre en céramique

La marque Xiaomi a récemment présenté ses smartphones haut de gamme Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Une version 12 Ultra serait en préparation et pourrait se voir dotée d’une finition en cuir et d’une autre en céramique, en plus de celle en verre.

Récemment, Xiaomi a officialisé les modèles Xiaomi 12 et 12 Pro pour plusieurs marchés mondiaux dont la France après une commercialisation en Chine effective depuis quelques mois maintenant. La série précédente, des Xiaomi Mi 11 (qui portaient encore le préfixe Mi) comportait dans ses rangs le Xiaomi Mi 11 Ultra, une version ultime sans compromis montrant le savoir-faire du fabricant en matière de technologies et d’innovations. Pendant un bon moment, il a même été LE meilleur photophone au monde, selon DxOMark le classant 1er smartphone avec un score de 143 depuis battu par le Huawei P50 Pro et maintenant par le Honor Magic4 Ultimate, à l’heure de l’écriture de ces lignes.

Plusieurs finitions ultimes pour le 12 Ultra de Xiaomi

Le Xiaomi Mi 11 Ultra était proposé uniquement avec une coque en céramique, à l’image du Oppo Find X5 Pro récemment annoncé par le concurrent. Le Xiaomi 12 Ultra est donc pressenti pour arborer un dos en céramique également. Sa forme serait toutefois beaucoup moins travaillée que chez Oppo dont l’arrière du Find X5 Pro revient d’un seul bloc sur les capteurs photo pour mieux les intégrer. Il semblerait que chez Xiaomi, la partie en céramique ait une forme beaucoup plus conventionnelle donc plus facile à travailler. Le smartphone avec un dos en céramique serait décliné en noir ou en blanc. Le Xiaomi 12 Ultra aurait également une finition en cuir végétalien qui pourrait être de différentes couleurs mais sans que nous en sachions plus pour le moment à ce sujet. Le cuir végétalien est parfois utilisé par les fabricants de smartphones pour apporter une touche de luxe et d’exception à leur appareil. De nombreux modèles ont profité du cuir végétalien (ou pas) ces dernières années comme le Huawei Mate X2, le realme GT, le Oppo Find X2 Pro, le Vivo X60 Pro+ ou le LG G4, par exemple.

Enfin, notez que le Xiaomi 12 Ultra aurait également une version en verre qui serait la plus abordable. À contrario, la finition en céramique sera la plus chère mais également la plus lourde et la plus résistante aux chocs et aux rayures puisque seul le diamant peut le blesser.

Quelles lignes pour le Xiaomi 12 Ultra ?

Concernant le design du Xiaomi 12 Ultra, le site LetsGoDigital a publié plusieurs rendus ce que la rédaction pense être les lignes du prochain smartphone ultime de Xiaomi. Une annonce est attendue pour le mois de mai, du moins pour le marché chinois ne sachant pas si l’appareil sera ensuite proposé au reste du monde. On peut remarquer l’énorme partie optique à l’arrière qui occupe presque toute la largeur de l’appareil avec les capteurs photo intégrés. On note que les parties frontales et dorsales sont particulièrement incurvées pour donner une impression de finesse ultime. Le partenaire Leica est bien mentionné avec un logo apposé dans l’un des coins. Selon les rumeurs, le smartphone Xiaomi 12 Ultra serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ qui n’a pas encore été officialisé par le fondeur américain. Il aurait un écran AMOLED QHD 120 Hz alimenté par une batterie d’une capacité de 4900 mAh supportant la charge à 120 watts. Les détails sur les capteurs photo ne sont pas connus mais il se murmure qu’il pourrait embarquer les mêmes objectifs que le Xiaomi Mi 11 Ultra.

