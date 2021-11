Huawei présente une édition spéciale de son smartphone pliant Mate X2 avec du cuir

La marque Huawei vient de clôturer un évènement en Chine pour annoncer plusieurs nouveautés high-tech concernant des montres connectés, une tablette tactile, des lunettes de réalité virtuelle, un ordinateur et une version spéciale du smartphone pliant Mate X2. Celui-ci se dote d’un revêtement en cuir. En voici tous les détails.

Le géant chinois Huawei propose sur le marché chinois le smartphone pliant Mate X2 depuis quelques mois maintenant. Il tourne sous HarmonyOS et reprend le principe de pliage du Samsung Galaxy Z Fold2, comme un livre à la différence du précédent modèle développé par Huawei, le Mate Xs, s’ouvrant vers l’extérieur. Pour toucher encore plus de personnes, le Mate X2 se voit doter d’un nouveau revêtement sur sa partie arrière. Il s’agit d’une partie en cuir qui est proposé en rouge, noir ou blanc. Cette spécificité permet d’apporter un côté encore plus luxueux à ce smartphone pliant.

Une fiche technique identique à celle du modèle classique

En plus d’avoir un nouveau dos en cuir, cette édition spéciale du Mate X2 bénéficie d’un nouvel écran externe qui profite d’un verre renforcé nanocristallin dont le fabricant vante la meilleure résistance aux chocs. Ce modèle est disponible dans une seule configuration embarquant 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 512 Go. Le reste de la configuration est identique à la version « classique ». Rappelons qu’il y a une puce Kirin 9000 à l’intérieur, compatible 5G et que l’écran AMOLED interne de 8 pouces (une fois totalement ouvert) propose une définition FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, moindre que celui du Samsung Galaxy Z Fold3 pouvant atteindre 120 Hz sur ses deux écrans.

Pour la photo, un domaine maîtrisé par Huawei, le Mate X2 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un téléobjectif de 12 mégapixels et un objectif périscopique de 8 mégapixels, le tout accompagné par un capteur de 16 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 55 watts.

L’édition spéciale du Huawei Mate X2 avec du cuir est annoncé à un prix de 19699 CNY, soit l’équivalent de 2723 € HT et uniquement sur le marché chinois dès le mois de décembre.

