Duel de forfaits mobiles 90Go en promotion : Free Mobile vs NRJ Mobile

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec 90Go d'internet à prix cadeau ? Alors notre article devrait vous intéresser ! On vous propose un duel de forfait 90Go en promotion mis en avant par les opérateurs Free Mobile et NRJ Mobile !

forfait mobile de NRJ Mobile est plus avantageux en termes de tarif, et ce, dès la première année. Vous pourrez en effet réaliser 48€ d'économies la première année puis 60€ par an.

La pérennité de l'offre : la série de NRJ Mobile reste telle quelle après un an d'abonnement. La série Free évolue quant à elle vers le forfait Free 5G, plus cher, mais avec de nombreuses garanties supplémentaires.

La data : les deux offres proposent 90Go en France métropolitaine et 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Petit plus, la série Free prévoit le Free WiFi en illimité en Métropole.

L'illimité pour communiquer : les deux forfaits bénéficient de l'illimité pour communiquer en France métropolitaine, dans les DOM et depuis l'Union européenne.

L'ouverture des communications depuis la Métropole vers les DOM : seule la série Free propose cette garantie, avec tout de même quelques restrictions :