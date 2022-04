Une promotion fait chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Une batterie puissante, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une puce Snapdragon 732G, la fiche technique et le petit prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro font rêver ! Avec une réduction de -13%, son prix est en baisse chez Amazon en ce moment. Vous pouvez l’acheter pour 241.99€ seulement. Découvrez dès maintenant comment profiter de cet tarif exceptionnel.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est au meilleur prix chez Amazon actuellement

La semaine commence plutôt bien grâce à la promotion faisant chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ce smartphone sorti en mars 2021, offre une fiche technique solide au vu de son prix. Déjà très accessible, il l’est encore plus chez Amazon en ce moment. Une réduction de -13% fait baisser son prix de 37.01€. Vous pouvez donc acheter le Redmi Note 10 Pro pour 241.99€ seulement au lieu de 279€ habituellement. Cette économie est immédiate.

Ce smartphone neuf est vendu par le constructeur Xiaomi lui-même. En effet, nous avons découvert cette offre exceptionnelle sur la boutique Xiaomi d’Amazon. Vous pouvez réaliser votre achat en toute sécurité. En plus de profiter d’une bonne affaire, profitez également des services d’Amazon comme la livraison et les retours gratuits. Un paiement en 4 fois est également disponible si vous le souhaitez.

Les caractéristiques techniques du performant Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro en promotion chez Amazon est Bleu Glacier. Il pèse 193 g et a pour dimensions 164x76, 5x8, 1mm mm. Quant aux connecteurs, il comprend un port jack et un port type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (Nano). Le smartphone Redmi Note 10 Pro est équipé d'un écran Amoled d'une définition de 2400 X 1080 px, de 6,67 pouces de diagonale et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 10 Pro, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière possède pour sa part 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière se caractérise par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Au niveau du dernier objectif arrière, il propose une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant intègre, lui, 16 Mpx de résolution. Du point de vue des clips vidéo, l'appareil peut capturer en 4K. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique.

La puce Snapdragon 732G est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 64 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz. Cet appareil intègre aussi une puce graphique Qualcomm Adreno 618. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile a la 4G et le GSM 2G. L'appareil est livré sous la version Android 11. Côté endurance, sa batterie de 5 020 mAh de capacité est compatible avec une charge rapide de 33 W.