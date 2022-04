Forfaits mobiles à partir de 4,99 € : 4 offres exceptionnelles à saisir dès maintenant !

Si vous recherchez un forfait de téléphone vraiment pas cher, ces quatre super bonnes affaires, à partir de 4,99 €, sont faites pour vous ! La question est maintenant de savoir quel opérateur fera battre votre cœur entre Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et RED by SFR. Les doutes, c'est fini : vous allez enfin acquérir votre nouveau forfait mobile le cœur léger.

NRJMobile : un mini forfait 7 Go pour 4,99 €/mois

Vous utilisez peu de données mobiles ? NRJMobile a pensé à vous, et vous propose une mini offre 7 Go. Avec ses 7 Go de data sur le réseau de Bouygues, mais également ses appels, SMS et MMS illimités (services disponibles dans l'Hexagone, depuis les Outre-Mer et depuis l'Union européenne), l'abonnement NRJMobile ne manquera pas de vous convaincre.

Ne passez pas à côté de ce super bon plan : jusqu'au 27 avril, ce forfait de téléphone illimité est disponible sans condition de durée au prix de 4,99 €/mois au lieu de 7,99 €/mois !

20 Go en promo chez Auchan Telecom !

Vous cherchez une offre mobile 20 Go ? Nous allons vous présenter une promo qui a de quoi vous séduire ! Rendez-vous vite chez Auchan Telecom pour profiter de cette bonne affaire. Les services proposés par le forfait Auchan Telecom comprennent 20 Go de data, et ce, dans la métropole. De plus, ses 7 Go de data (inclus) sur le réseau de Bouygues vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit depuis les départements d'Outre-mer ou depuis l'UE. En choisissant ce forfait de téléphone illimité, vous pourrez bénéficier aussi d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Jusqu'au 27 avril, cette offre mobile sans engagement vous est proposée au super tarif de 4,99 €/mois, puis à 9,99 €/mois au bout de 12 mois.

Le forfait de téléphone 20 Go de Cdiscount Mobile à 4,99 €/mois

Avec son abonnement de téléphone 20 Go, Cdiscount Mobile a assuré ! Si le forfait Cdiscount Mobile vous convainc, vous aurez la possibilité de naviguer sur la toile à hauteur de 20 Go en France métropolitaine. Par ailleurs, avec ses 7 Go de data sur le réseau de Bouygues, et ce, depuis les DOM et depuis l'UE, ce forfait de téléphone illimité va vous séduire. Avec ses appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE, ce forfait mobile sans engagement a en plus tout pour vous convaincre.

Jusqu'au 26 avril, cette offre mobile 4G est vendue au prix mini de 4,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix standard de 9,99 €/mois.

Le forfait de téléphone avec 5 Go de RED by SFR

Nous vous avons déniché une promotion pour un abonnement de téléphone 5 Go ! Où retrouver ce bon plan ? Chez RED by SFR bien évidemment ! Si le forfait RED by SFR vous intéresse, vous pourrez consommer 5 Go de data dans la métropole. Cette offre mobile illimitée comprend en plus 6 Go de data (inclus) sur le réseau de SFR, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE.

Jusqu'au 25 avril, cet abonnement de téléphone sans engagement vous est offert au très bon tarif de 5 €/mois au lieu de 7 €/mois. Le tout sans tarif qui double après quelques mois, puisque cette promo est valable sans condition de durée !