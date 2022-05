Nouveau smartphone d’entrée de gamme Motorola Moto e32 lancé en toute discrétion

Les marques communiquent plus ou moins sur leurs produits. Certains modèles profitent de campagnes marketing et médiatiques importantes alors que d’autres sont simplement mis en rayon en tout discrétion. C’est le cas du nouveau smartphone d’entrée de gamme de Motorola, le Moto e32 qui vient d'apparaître sur le site du fabricant et dont voici tous les détails.

Alors que Motorola a récemment officialisé le nouveau smartphone edge 30 et un peu avant lui le edge 30 Pro, la marque propose également d’autres mobiles plus abordables. C’est le créneau du Moto e32 qui appartient à la gamme des Moto e, donc pensé pour apporter l’essentiel à un public plutôt familial. Il ne faut donc pas s’attendre à avoir dans la main le mobile le plus puissant du plateau mais un appareil qui peut faire le job dans la vie de tous les jours.

Les caractéristiques techniques du Moto e32

Le nouveau smartphone Motorola Moto e32 propose un design plutôt conventionnel avec une coque en plastique. Il est proposé en gris ardoise ou en gris métallisé. Il mesure 163,95x74,94 mm pour 8,49 mm de profil et un poids de 184 grammes. Il est protégé contre les éclaboussures grâce à une certification IP52. Il n’est pas question de le plonger dans l’eau. Il est animé par un chipset Unisoc T606 octo-core avec 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 64 Go qu’il est possible d’étendre grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Il profite d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.

Son écran mesure 6,5 pouces en diagonale sur une dalle LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz au format 20:9 et affichant une définition de 720x1600 pixels. Il est percé au centre, en haut pour laisser de la place au capteur photo frontal de 8 mégapixels ouvrant à f/2.0. Il y a un port audio jack pour brancher un casque et l’appareil propose un son mono depuis son unique haut-parleur.

Quelle connectivité et capacités photo pour le Moto e32 ?

Le Moto e32 est limité aux réseaux 4G et propose du Wi-Fi 802.11 n ainsi que du Bluetooth 5.0 mais pas de NFC interdisant le paiement sans contact avec son mobile. Il supporte deux cartes SIM et une carte mémoire simultanément. L’appareil est livré avec un chargeur de 10 watts qui permet de recharger la batterie de 5000 mAh du téléphone sachant qu’elle peut supporter jusqu’à 18 watts.

Enfin, pour la partie photo, le Moto e32 est équipé d’un capteur principal de 16 mégapixels ouvrant à f/2.2 et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun, l’un pour les photos en mode macro et l’autre pour calculer les profondeurs de champ en mode portrait et ainsi optimiser l’effet Bokeh. Le téléphone est animé par Android 11. Il sera très prochainement disponible à un prix de 169 €.