Forfait mobile : Dernières heures pour les deux séries limitées SOSH 5Go et 110Go dès 6.99€ par mois

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan signé SOSH pour changer de forfait mobile, c'est votre dernière chance ! En effet, ses offres mobiles en promotion sont encore disponibles, mais seulement jusqu'à demain matin, 9h00. Deux séries limitées avec 5Go et 110Go à prix cadeau sans condition de durée ; venez les (re)découvrir en détail dans cet article.

SOSH et ses séries limitées

L'opérateur SOSH avait lancé, il y a quelque temps déjà, deux séries limitées avec 5Go et 110Go d'internet bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée ! Ces dernières sont encore disponibles, mais pour en profiter, il faudra vous décider et activer la souscription avant demain matin, 9h00 !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces offres mobiles à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

5Go et 110Go dès 6,99€ par mois

L'une comme l'autre de ces séries limitées vous permettra d'appeler et d'envoyer des messages autant que vous le souhaitez, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les départements d'outre-mer, et plus largement depuis l'Union européenne. Notez qu'avec ces deux offres mobiles sans engagement, vous aurez en outre l'opportunité de communiquer sans compter depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM, sans surcoût !

La première offre est idéale pour les petits budgets ou les petites consommations de data. À 6,99€ par mois, vous pourrez vous connecter à hauteur de 5Go où que vous soyez dans l'Union européenne - Métropole et DOM inclus.

La seconde concerne la série limitée 110Go à 16,99€ par mois. Vous pourrez alors surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 110Go dédiés à cet usage en France métropolitaine et disposer de 15Go lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne ou encore dans les départements d'outre-mer.