Duel de forfaits mobiles avec 90Go à 8.99€ : Free Mobile vs Cdiscount Mobile

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec le plein de data à moins de 10€ ? Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir deux offres promotionnelles avec 90Go de 4G chez les opérateurs Free Mobile et Cdiscount Mobile. Quelle promo allez-vous choisir ?

Promo 90Go à 8.99€ : Free Mobile ou Cdiscount Mobile ?

Les opérateurs Free Mobile et Cdiscount Mobile s'alignent en proposant chacun un forfait mobile sans engagement avec 90Go de 4G à seulement 8.99€ par mois. La série Limitée Free est en promotion pour une période de 12 mois tandis que l'offre Cdiscount Mobile est proposée sans condition de durée.

Pour profiter du forfait Free Mobile 90Go à 8.99€ par mois, vous avez jusqu'au 17 mai inclus et jusqu'au 18 mai inclus pour vous abonner à la Série Limitée Cdiscount mobile 90Go à 8.99€ par mois et pas que la première année.

La Série Limitée Cdiscount Mobile 90Go à 8.99€ et pas que la 1ère année

Le forfait Cdiscount Mobile à 8.90€ par mois sans condition de durée, fonctionne sur le résseau 4G de Bouygues Telecom. En optant pour cet abonnement mobile pas cher vous profiterez :

90Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l'UE et les DOM

Cette Série Limitée est valable dans le cadre de nouvelle souscription de ligne avant le 18 mai.

La promo Free Mobile 90Go à 8.99€ pendant un an

La série Free 80Go de Free Mobile est au prix de 9,99€ par mois durant une année entière. Au-delà, cet abonnement mobile basculera automatiquement vers le forfait Free 5G dont le tarif mensuel s'élève à 19,99€. Lapremière année, vous disposerez des avantages suivants :

90Go d'Internet + Free WiFi illimitée en France

en France 8Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l'Europe et les DOM

Application Free Ligue 1

Ce forfait Free Mobile est valable dans le cadre de nouvelle souscription de ligne avant le 17 mai.