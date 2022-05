Forfait mobile 5G avec 210Go à moins de 20€ : Free Mobile ou Syma Mobile ?

Envie de faire le plein de data à un prix intéressant ? De nombreuses offres sont à disposition, mais il n'est pas toujours évident de s'y retourner... Alors découvrez dans cet article notre duel de forfait 5G avec 210Go à moins de 20€ mis en avant par les opérateurs Free Mobile et Syma Mobile !

Deux offres 5G sans engagement

Les opérateurs Free Mobile et Syma Mobile proposent tous deux un forfait 5G avec le maximum de data à moins de 20€ par mois sans condition de durée ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces offres à tout moment et sans frais.

Chez Free Mobile, le forfait Free 5G est à 19,99€ par mois, sauf pour les abonnées Freebox et Free Pop ! En effet, ces derniers pourront respectivement payer leur abonnement mobile la somme mensuelle de 15,99€ et9,99€ !

De son côté, Syma Mobile, met en avant son forfait 5G Le dix-neuf à 19,90€ par mois.

Forfait 5G avec 210Go : Free Mobile ou Syma Mobile ?

Voici nos critères de sélection afin de vous aider à faire votre choix :

Le tarif : à 9 centimes près, le tarif des abonnements mobile est identique. Le forfait Free 5G sera cependant plus avantageux si vous êtes client de la Freebox/Freebox Pop.

La data à l'étranger : Free Mobile se montre plus généreux : 25Go utilisables depuis de nombreuses destinations (UE et hors UE) contre 14Go utilisables depuis l'UE, les DOM, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

L'illimité pour communiquer sans compter : les deux forfaits sans engagement proposent l'illimité en France, depuis l'UE et les DOM. Syma Mobile propose également l'illimité pour les communications passées depuis la Métropole vers les DOM ainsi que l'option "appels internationaux" gratuitement. Free Mobile offre, quant à lui, l'illimité depuis de multiples zones hors UE, les appels illimités depuis la Métropole vers les numéros métropolitains, des USA, du Canada, de Chine, des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations.

Les petits plus : des options payantes sont mises à disposition par Syma Mobile pour agrémenter votre offre mobile. L'application Free Ligue 1 Uber Eats en accès premium est disponible avec le forfait Free 5G, et ce, gratuitement.