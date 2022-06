Realme annonce les realme GT Neo 3, realme GT Neo 3T et realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition

Fort d’une croissance particulièrement importante ces derniers mois, la marque realme continue son offensive sur le marché des smartphones en présentant officiellement les realme GT Neo 3, realme GT Neo 3T et une version spéciale, le realme GT Neo 3 Dragon Ball Z Edition dont voici tous les détails.

Afin de continuer à croître et si possible aussi rapidement que ces derniers temps, la marque realme développe son offre dans le segment des smartphones Premium avec les nouveaux GT Neo 3, GT Neo 3T et une version spéciale, le GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition. L’idée de ces trois appareils est de coller à la stratégie du fabricant qui souhaite proposer des produits performants, avec un design original et un prix aussi bas que possible.

Le nouveau smartphone realme GT Neo 3 propose comme principal argument de vente, son incroyable vitesse de charge. En effet, il s’agit du premier téléphone portable au monde à supporter la charge à 150 watts alors que jusqu’ici, les meilleurs proposaient 120 watts. Avec le bloc d’alimentation livré dans la boîte, cela permet de gagner 50% en seulement 5 minutes et de proposer une charge complète en seulement 20 minutes. La batterie, ou plus exactement, les deux unités de batterie de 2250 mAh chacune sont donc prévues pour encaisser une telle charge notamment grâce à tout un processus de sécurité lors de l’opération limitant les surchauffes et autres problèmes qui pourraient survenir. En outre, en plus de charger rapidement, l’appareil peut supporter deux fois plus de cycles de charge ce qui fait qu’il est ainsi capable d’être rechargé jusqu’à 1600 fois (contre 800 fois auparavant) garantissant un minimum de 80% de sa pleine charge. Pour bien comprendre le marché, sachez que le smartphone realme GT Neo 3 est également décliné avec une batterie pouvant supporter 80 watts, moins rapide certes, mais également moins chère, l’intégralité du reste de sa fiche technique étant strictement identique.

Quelles caractéristiques techniques pour le realme GT Neo 3 ?

Le reste des caractéristiques techniques du realme GT Neo 3 s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 8100 compatible 5G et permettant également de profiter du Wi-Fi 6E. Il y a une chambre à vapeur complexe qui permet de dégager la chaleur créée par les composants afin de stabiliser les performances du mobile. L’appareil est compatible Bluetooth 5.3, NFC et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui peut également faire office de lecteur de fréquence cardiaque. L’écran est identique à celui installé sur le realme GT 2 Pro, de type AMOLED sur une surface de 6,7 pouces, compatible HDR10+ et profitant d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz au maximum. Le smartphone est compatible Dolby Atmos pour l’audio et propose un son stéréo. Il mesure 163,3 x 75,6 mm pour une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 188 grammes ce qui est tout à fait dans la moyenne. Il est équipé d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels stabilisé optiquement, comme sur le realme GT 2 Pro. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Un capteur de 16 mégapixels est installé à l’avant pour se prendre en selfie.

Le nouveau smartphone realme GT Neo 3 est proposé en bleu avec deux traces blanches, en blanc avec deux traces noires ou en noir avec un aspect asphalte, bitumeux. La version capable de se recharger à 150 watts s’appuie sur une configuration de 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage alors que la version pouvant se recharger à 80 watts embarque 8 Go de RAM et autant de capacité de mémoire interne. Ils seront tous les deux disponibles à partir du 15 juin pour un prix de 699,99 € pour le 12+256 Go 150 watts et de 599,99 € pour le 8+256 Go 80 watts. Des offres de précommandes sont proposées jusqu’à la date de disponibilité sur les sites des différents distributeurs.

Le nouveau realme GT Neo 3T, à fond sur le jeu

Aux côtés du realme GT Neo 3, on peut aussi compter sur la présence du realme GT Neo 3T. Celui-ci propose un design avec une référence au fameux drapeau à damier que les champions de course automobile croisent lors de leur passage sur la ligne d’arrivée. Il est décliné en blanc, en jaune, avec les damiers et en noir, sans cette texture pour un aspect plus sobre.

Le smartphone est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui peut supporter la charge à 80 watts. Il dispose du même écran que celui du realme GT 2 soit une dalle AMOLED 120 Hz compatible HDR10+ sur 6,62 pouces en diagonale. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, selon la version choisie. Pour les photos, le realme GT Neo 3T emprunte son capteur principal de 64 mégapixels au realme GT Neo 2 et les deux mêmes capteurs pour les photos en grand-angle et les macros du GT Neo 3, soit 8+2 mégapixels à l’arrière.

Le nouveau smartphone realme GT Neo 3T sera disponible à partir du 15 juin pour un prix de 429,99 € pour la version 8+128 Go et de 469,99 € pour la configuration 8+256 Go.

Realme GT 2 acheter au meilleur prix Amazon

532,93 € Amazon

Boulanger 532,93 € acheter Boulanger

Rue du Commerce 532,99 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Un realme GT Neo 3T aux couleurs de la série animée Dragon Ball Z

Enfin, parallèlement aux realme GT Neo 3 et realme GT Neo 3T, la marque a également annoncé la commercialisation d’une édition spéciale du realme GT Neo 3T. Il s’agit de la version realme GT Neo 3 Dragon Ball Z Edition. Sa configuration technique est strictement identique à celle de la version realme GT Neo 3T avec 8+256 Go.

La différence se fait à l’extérieur notamment avec une coque spécifique reprenant les codes couleurs et symboles de la série animée. L’intérieur est également spécial avec des icônes caractéristiques de l’univers de Dragon Ball Z, mais également des fonds d’écrans et des thèmes complets afin de personnaliser l’interface du téléphone à loisir. Mais ce n’est pas tout puisque la boîte qui contient le smartphone est également spéciale dans le sens où elle contient plusieurs éléments dont des cartes de vœux, une tige d’extraction très spécifique, des cartes à collectionner et des autocollants. Notez que chaque boîte est unique ce qui fait que chaque utilisateur peut découvrir des contenus réellement exclusifs. Le smartphone realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition sera commercialisé à partir du 8 juillet pour un prix de 499,99 €.

Pour la petite histoire, realme commercialise aussi une autre déclinaison du GT Neo 3T avec la version Naruto qui, malheureusement, ne sera pas disponible en France.