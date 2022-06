Nouveau RED DEAL : Le Smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert avec le forfait RED 100Go

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour acquérir un nouveau Smartphone pas cher ? Le nouveau RED DEAL de l'opérateur RED by SFR devrait vous séduire ! Dans le cadre de cette campagne; RED vous offre le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Voici comment profiter de cette bonne affaire !

L'opération RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert

L'opérateur RED by SFR met à disposition jusqu'au 13 juin une super offre pour acquérir un nouveau Smartphone. Le RED DEAL permet en effet aux utilisateurs d'acquérir gratuitement un Xiaomi Redmi Note 10 Pro neuf d'une valeur de 329€ pour toute souscription au forfait mobile 100Go à 15€ par mois.

Le smartphone proposé par cette offre est comme nous l'avons indiqué le Xiaomi Redmi Note 10 Pro de coloris gris. Celui-ci embarque un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces et une quadruple caméra avec un objectif principal de 107 mégapixels. Sa batterie de 5020 mAh est compatible avec la charge rapide de 33W. Le Xiaomi bénéficie d'une garantie de 24 mois et profite d'une livraison gratuite en point relais.

Le forfait RED 100Go

La condition pour obtenir votre smartphone gratuitement est de souscrire au forfait 100Go et de vous engager pour une période de 24 mois.

Ce forfait RED 100Go bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ par mois ! Ainsi, votre forfait mobiel vous coûtera la somme de 15€ par mois au lieu de 20€.

En termes de prestations, vous aurez la possibilité de vous connecter à hauteur de 100Go (4G) en France et d'utiliser jusqu'à 13Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, mais également depuis la Suisse et Andorre ! Vous pourrez aussi communiquer sans compter depuis l'ensemble des destinations précitées. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez contacter vos proches à votre guise aussi bien vers les numéros métropolitains que vers ceux des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord.