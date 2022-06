Realme GT Neo 3 vs realme GT Neo 2 : les différences !

La marque realme vient d’annoncer la sortie du nouveau smartphone realme GT Neo 3 mais que vaut-il par rapport à son prédécesseur, le realme GT Neo 2 ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à y voir plus clair et savoir si vous avez besoin de passer à la nouvelle génération ou pas.

Le design du realme GT Neo 3 est directement inspiré de celui du realme GT Neo 2. Il en reprend effectivement les codes notamment avec les déclinaisons blanches et bleues qui portent deux marques dans leur dos symbolisant la course automobile. La version noire du realme GT Neo 3 fait penser à un revêtement asphaltique. Le realme GT Neo 2 fait 200 grammes alors que le GT Neo 3 fait 188 grammes ce qui présente un léger avantage en poche et en main. En outre, s’il est très légèrement plus haut, il est tout aussi large mais moins épais faisant 8,2 mm contre 8,6 mm pour le GT Neo 2.

La grosse différence se fait au niveau de la vitesse de charge

Le realme GT Neo 2 a une batterie de 5000 mAh ce qui est aussi le cas de l’une des deux déclinaisons du realme GT Neo 3. En effet, celui-ci est proposée avec une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 80 watts et une autre version embarque une batterie avec une capacité de 4500 mAh mais pouvant accepter la charge de 150 watts, soit la plus élevée à ce jour. Cela permet de recharger le mobile en moins de 15 minutes. Il offre, après seulement 5 minutes de charge, jusqu’à 11 heures d’autonomie contre un peu moins de 8 heures pour le realme GT Neo 2.

Quid des autres caractéristiques ?

Le realme GT Neo 3 dispose du même écran que le GT 2 Pro, soit une dalle AMOLED de 6,7 pouces sur 1080x2400 pixels compatible HDR et ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le realme GT Neo 2, c’est une dalle quasiment identique à laquelle on a droit sauf qu’elle est un tout petit peu plus petite puisque s’étirant sur 6,62 pouces en diagonale. Les deux appareils sont compatibles 5G. Le realme GT Neo 3 profite du Wi-Fi 6E contre du Wi-Fi 6, un peu moins performant en débit et en distance, sur le realme GT Neo 2. Les deux mobiles supportent le NFC et le Bluetooth et aucun n’a de port audio jack. Les lecteurs d’empreinte digitale sont installés sur l’écran et il est possible, seulement sur le GT Neo 3 de lire sa fréquence cardiaque.

En termes de performances, le realme GT Neo 3 devance son prédécesseur avec son chipset MediaTek Dimensity 8100 et ses 12 Go de mémoire vive avec la fonction Extended RAM, en cas de besoin contre un Snapdragon 870 avec 8 ou 12 Go de RAM. Enfin, pour la photo, le GT Neo 3 profite d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec 6 lentilles, hérité des modèles GT 2 et GT 2 Pro, contre un 64 mégapixels non stabilisé. Les deux disposent d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels et d’un module à photos Macro de 2 mégapixels. Ils sont tous les deux équipés d’un objectif de 16 mégapixels en frontal pour se prendre en selfie.