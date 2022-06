Le Xiaomi 11T est 150€ moins cher avant même le début des soldes !

Incroyable, la veille des soldes d’été le très performant Xiaomi 11T est déjà 150€ moins cher. A ce tarif, pas besoin d’attendre demain pour se faire plaisir avec un smartphone en promotion et vraiment pas cher. Une remise immédiate de 50€ et une offre de remboursement de 100€ cumulables vous attendent chez Boulanger. Voici comment en profiter.

Une double remise fait chuter le prix du Xiaomi 11T chez Boulanger

A la recherche d’un bon plan avant les soldes pour changer de smartphones au meilleur prix ? L’enseigne Boulanger a pensé à vous et propose une double remise sur le Xiaomi 11T. Il devient ainsi 150€ moins cher que d’habitude. Une première réduction immédiate de 50€ fait déjà baisser son prix. Mais en cumulant cette première remise avec l’offre de remboursement de 100€ proposée par le constructeur Xiaomi lui-même, le Xiaomi 11T est beaucoup plus abordable. Vous pourrez l’acheter chez Boulanger pour 349€ au lieu de 499€. Cette offre est vraiment incroyable alors n’attendez pas le lancement des soldes demain pour en profiter.

Pour bénéficier de l’offre de remboursement, il vous suffit simplement de remplir le bulletin de participation mis à votre disposition sur le site de Boulanger. Quelques minutes suffiront. Vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte bancaire dans les 30 jours suivant votre demande.

Boulanger vous offre également un abonnement de deux mois à Nextory, une application de lecture donnant accès à la fois à des livres audio, des ebooks, de la presse, des magazines, de la BD et des podcasts.

La fiche technique du très performant Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T proposé en promotion est blanc. Il pèse 203 g et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Au niveau de l'écran, le 11T, smartphone de Xiaomi, est équipé d'une dalle Amoled avec une diagonale de 6,67 pouces, 2400 X 1080 px de définition et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Pour les photographes passionnés, quatre modules photos sont présents sur le 11T, trois à l'arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal a 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.75. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du dernier objectif arrière, il possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif frontal se caractérise quant à lui par 16 Mpx de résolution. Ce portable se caractérise par un stabilisateur électronique. Sur le plan des vidéos, le mobile peut filmer en 4K.

Du côté des performances, l'appareil opte pour la puce MediaTek Dimensity 1200. Cette dernière propose un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Le mobile est par ailleurs doté d'une puce graphique Mali G77 MC9. Concernant la RAM, il est épaulé par 8 Go et il offre un espace de stockage de 128 Go. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi 6. Le portable tourne sous la version Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous pouvez compter sur une charge rapide de 67 W.