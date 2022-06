Le processeur MediaTek Dimensity 9000+ annoncé pour faire de l’ombre au Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm

Le fondeur MediaTek vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau processeur haut de gamme pour les smartphones, le Dimensity 9000+. Il s’agit d’une version boostée du Dimensity 9000 que l’on commence à trouver sur certains appareils mobiles. Conçu pour concurrencer le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, arrivera-t-il à livrer de meilleures performances ?

Les séries de produits qui comportent un symbole + dans le nom sont la plupart du temps des versions optimisées d’une base déjà établie, testée et approuvée. Avec son chipset Snapdragon 8 Gen 1, le fondeur Qualcomm a ainsi souhaité disposer d’un Soc améliorée et c’est pour cette raison que les fréquences d’horloge de certains cœurs ont été revus à la hausse afin de livrer plus de puissance de calcul lors de la réalisation de certaines tâches. C’est exactement le même principe qu’a décidé de suivre son concurrent direct, MediaTek en proposant, un Soc haut de gamme, le Dimensity 9000. Ainsi, la marque vient d’annoncer la disponibilité de la version Dimensity 9000+. Ce chipset s’appuie sur la même architecture CPU v9 d’ARM que le Dimensity 9000 et profite d’une gravure en 4 nm, comme le Snapdragon 8+ Gen 1. La configuration des cœurs est strictement identique au Dimensity 9000 soit 1+3+4. La différence réside dans le fait que le cœur principal à 3,2 GHz, Cortex-X2 est overclocké, c’est-à-dire que sa fréquence d’horloge est augmentée. En comparaison, le concurrent utilise la même vitesse pour son cœur de performance. La différence entre les deux chipsets réside au niveau de son GPU utilisé pour les rendus graphiques notamment dans les jeux vidéo.

La grosse différence se jouera sur la partie graphique

En effet, le chipset MediaTek utilise un processeur graphique Mali G-710 MC10 alors que la puce Qualcomm s’appuie sur l’architecture Adreno. Nous verrons les résultats livrés par les applications de mesure de performances dès que nous pourrons avoir des smartphones qui peuvent être comparés. MediaTek annonce un gain de 5% des performances du processeur et une augmentation de près de 10% pour les résultats graphiques avec sa nouvelle puce par rapport à la version Dimensity 9000. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le Soc MediaTek Dimensity 9000 est disponible uniquement sur des smartphones dont les versions sont commercialisées en Chine.

Techniquement, le Soc MediaTek Dimensity 9000+ est compatible 5G avec des débits autorisés jusqu’à 7 Gbit/s avec prise en charge de dual SIM et optimisation de la consommation d’énergie sur les réseaux de télécommunication. Il prend en charge les écrans WQHD+ jusqu’à 144 Hz ou FHD+ jusqu’à 180 Hz et l’affichage de médias jusqu’à Ultra HD à 60 images par seconde en HDR10+. Il supporte les capteurs photo jusqu’à 320 mégapixels et l’enregistrement vidéo HDR 18 bits triple caméra en simultané. Il est compatible Wi-Fi 6 E et Bluetooth 5.3, entre autres réseaux.