Huawei Nova 10 et Nova 10 Pro, les photos officielles et toutes les caractéristiques avant la présentation officielle

Après la série de smartphones Huawei Nova 9, le géant chinois doit prochainement officialiser la série qui va lui succéder, les Nova 10. La présentation est attendue pour le 4 juillet prochain mais nous savons déjà tout à leur sujet, y compris le design et les coloris qui seront proposés lors de la commercialisation des Nova 10 et Nova 10 Pro. En voici tous les détails.

Le smartphone Huawei Nova 9 est disponible depuis plusieurs mois maintenant et il a été rejoint assez récemment par le Nova 9 SE en France. En Chine, le géant Huawei s’apprête à officialiser leurs successeurs, avec les modèles Nova 10 et Nova 10 Pro. Ils seront présentés le 4 juillet au cours d’une annonce en ligne. Mais avant cela, une fuite a permis de mettre à jour l’intégralité de leur fiche technique et le site JD.com a publié les photos officielles montrant ainsi les 4 déclinaisons de coloris qui seront proposés.

Concernant le design, le Huawei Nova 10 ressemble énormément à la version Pro. Ce dernier est très légèrement plus grand que la version standard et dispose d’un bloc d’optiques qui ressort plus que sur le Nova 10. Les deux mobiles seront disponibles en argent, violet, noir ou vert.

Les caractéristiques techniques du Huawei Nova 10 Pro

Le Huawei Nova 10 Pro mesurerait 164,24x74,45 mm pour 7,88 mm d’épaisseur avec un poids de 191 grammes. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces incurvé à 120 Hz sur 1200x2652 pixels alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 778G version 4G avec 8 Go de mémoire et des capacités de stockage de 128 ou 256 Go. La batterie aura une capacité de 4500 mAh pouvant supporter la charge à 100 watts. La partie photo sera confiée à un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 avec un capteur de 8 mégapixels pour les photos prises en mode ultra grand-angle et il y aura également un capteur pour optimiser les portraits en calculant la profondeur de champ. Pour les selfies, il y a deux caméras, l’un de 60 mégapixels pour les photos ultra grand-angle et l’autre de 8 mégapixels.

La fiche du Huawei Nova 10

Le smartphone Huawei Nova 10, pour sa part, est donc plus compact, mesurant 162,18x73,91 mm pour un profil de 6,88 mm et un poids de 168 grammes. Son écran est légèrement plus petit : 6,67 pouces toujours sur une dalle AMOLED incurvée avec une définition légèrement moindre, de 1080x2400 pixels mais une fréquence maximale de 120 Hz. Il embarque le même chipset que la version Pro avec 8 Go de mémoire vive aussi et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Pour la photo, la configuration est quasiment identique sauf que le capteur principal, toujours un 50 mégapixels ouvre à f/1.9. Pour les selfies, on compte un seul capteur de 60 mégapixels. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 66 watts.

Les deux mobiles sont attendus pour une présentation officielle le 4 juillet prochain. Ce sera l’occasion de connaître les prix qui seront pratiqués en Chine, avant, espérons-le dès que possible, une annonce pour une distribution de ces smartphones à l’internationale.