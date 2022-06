Dernier jour pour obtenir un forfait mobile 70Go à 6,99€ et pas que la 1ère année !

Les opérateurs Cdiscount Mobile, Auchan Telecom et Syma Mobile proposent tous les trois un forfait avec 70Go de data à seulement 6,99€ par mois ; tarif avantageux valable même au-delà de la première année d'abonnement ! Découvrez dans cet article ces forfaits - en promotion et sans engagement - disponibles encore jusqu'à ce soir, 23h59 !

L'offre à durée limitée de Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile met en avant encore jusqu'à ce soir une offre promotionnelle avec 70Go d'internet pour surfer sur le net en France métropolitaine.

À 6,99€ par mois, ce forfait pas cher vous propose 9Go pour que vous puissiez vous connecter lors de vos séjours au sein de l'Union européenne, des DOM, de la Norvège, de l'Islande ainsi qu'au Liechtenstein. Depuis l'ensemble de zones précitées comme depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble grâce à l'illimité prévu par votre forfait.

La série limitée de Auchan Télécom

Auchan Télécom, de son côté, vous permet de souscrire jusqu'à ce soir à sa série limitée qui bénéficie d'une remise mensuelle de 5€ valable sans limitation de durée ! Vous pourrez alors naviguer sur la toile à hauteur de 70Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 12Go depuis les zones Europe et DOM pour la somme de 6,99€ par mois.

L'opérateur vous permet en outre de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Le forfait garanti à vie de Syma Mobile

L'offre promotionnelle de Syma Mobile vous garantit son tarif préférentiel à vie. En effet, le forfait sans engagement Le six de l'opérateur coûte la somme de 6,90€ par mois !

Disponible également jusqu'à ce soir, ce dernier vous propose 70Go pour votre connexion internet en France métropolitaine ainsi que 5Go (inclus) pour un usage à l'étranger, à savoir dans les DOM et en Europe, mais aussi au Liechtenstein, en Islande et en Norvège. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre guise. Il en est de même pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM.

Enfin, vous pourrez profiter de l'option "appels internationaux" gratuitement !