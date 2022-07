Vente Flash Bouygues : jusqu’à 100€ de remise immédiate sur vos smartphones haut de gamme favoris

Depuis ce 22 juin, les soldes d’été battent leur plein, avec une multitude de bonnes affaires à la clé. C’est donc l’occasion idéale pour s’offrir l’un des derniers smartphones haut de gamme, à condition de dénicher un vrai bon plan. Vous savez quoi ? Nous en avons justement trouvé un qui va vous accrocher à coup sûr : une vente Flash de Bouygues Telecom spéciale top smartphones.

Votre nouveau smartphone + un forfait Sensation : la formule gagnante

Ouverte jusqu’au 10 juillet, cette vente flash de Bouygues Telecom vous offre la possibilité de profiter d’importantes réductions sur le coût de revient final d’une large sélection de smartphones Premium.

Pour cela, il suffit de souscrire, au moment de l’achat de votre nouveau téléphone, à l’un des forfaits suivants commercialisés par l’opérateur :

Le forfait Sensation 90 Go ;

Le forfait Sensation 170 Go ;

Le forfait Sensation 240 Go.

Chacun de ces forfaits inclut une grosse enveloppe de data web en 5G ou 4G (selon disponibilité dans la zone) utilisable dans toute la France métropolitaine, dont au moins 50 Go sont disponibles chaque mois pour vos usages dans le reste de l’UE et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également offerts en illimité, aussi bien en France Métropolitaine que pendant vos déplacements.

De quoi faire encore un max d’économies !

Précisons que tous les forfaits Sensation de Bouygues Telecom sont commercialisés avec un engagement de 24 mois.

Jusqu’à 100 € de remise immédiate sur les top smartphones du moment

Sont concernés par cette vente flash inédite, les modèles haut de gamme récemment lancés par les plus grandes marques de l’industrie mobile : Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Google, etc.

Parmi les deals les plus intéressants, il y a notamment :

L’iPhone 13 (128 Go) à seulement 449 €

Le dernier iPhone en date fait partie des modèles phares de cette vente flash. Il est proposé avec une remise immédiate de 100 €. De plus, l’opérateur vous donne la possibilité, après achat, de bénéficier d’une offre de remboursement de 70 €.

L’iPhone 11 Reconditionné (64 Go) à seulement 1 €

Toujours très apprécié des inconditionnels de la marque à la pomme, l’iPhone 11 est proposé en version reconditionnée, avec une remise immédiate de 50 €. Une offre de remboursement de 50 € après achat est également accessible.

Le Galaxy S22 (128 Go) à seulement 109.90 €

Vous êtes plutôt Samsung qu’Apple ? Alors profitez de cette vente flash de Bouygues Telecom pour vous offrir le dernier Samsung Galaxy S22 5G à seulement 109.90 € après une remise immédiate de 100 € et une offre de remboursement de 100€ après achat, du même montant.

Le Xiaomi 11T à seulement 1€

Lancé fin 2021, le Xiaomi 11T fait partie des modèles phares de la marque chinoise. Dans le cadre de cette promo, il bénéficie d’une remise immédiate de 70 € et d’une offre de remboursement de 100 € après achat. Le prix final de revient de cet excellent smartphone passe à 1€.

Rappelons que cette vente flash n’est valable que jusqu’au 10 juillet (inclus), dans la limite des stocks disponibles.