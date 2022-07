SOLDES : voici le bon plan pour un smartphone Samsung Galaxy A13 vraiment pas cher !

Voici le bon plan du jour signé Boulanger pour un smartphone Samsung Galaxy vraiment pas cher. Pour un budget de moins de 200€, vous pouvez pendant les soldes vous offrir le Galaxy A13. Avec -10% de réduction, il offre un rapport qualité-prix imbattable ! On vous donne tous les détails de cette offre pour que vous puissiez en profiter dès maintenant.

Le Samsung Galaxy A13 est à prix canon pendant les soldes

Les soldes d’été sont l’occasion de changer de smartphone tout en profitant de tarifs exceptionnels. Si vous avez un budget maximum de 200€ pour vous offrir un téléphone performant, vous allez certainement apprécier l’offre de Boulanger. Pendant les soldes, le Samsung Galaxy A13 est en promotion. Après une réduction de -10%, son prix passe de 199€ à 179€ seulement. Faites ainsi une économie de 20€ sur l’achat de votre Samsung et faites vous plaisir avec un téléphone offrant un très bon rapport qualité-prix !

En choisissant l’enseigne Boulanger pour passer votre commande, bénéficiez de la livraison gratuite à domicile ou du retrait en magasin. Une garantie de deux ans vous est également proposée ainsi que les retours et les échanges sous 15 jours. Réalisez votre commande en toute sérénité !

Les caractéristiques techniques de l’incontournable Samsung Galaxy A13

Le Galaxy A13 soldé chez Boulanger est noir. Il a un poids de 195 g et a pour dimensions 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Pour ce qui est des connecteurs, il est équipé d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy A13, smartphone de Samsung, intègre une dalle TFT avec une définition de 1080 X 2408 px, 60 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,60 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et de la reconnaissance faciale.

Du côté des performances, ce portable est doté d'une puce Exynos 850. Cette puce est dotée d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Sur le plan de la RAM, l'appareil repose sur 4 Go. Il possède une mémoire interne de 64 Go. Concernant le réseau et la connectivité, l'appareil propose la 4G. Android 12 est installé sur le mobile. Ce smartphone dispose de la charge rapide 15 W. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie possède 5 000 mAh de capacité.

D'un point de vue de la photographie, le Galaxy A13 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. L’objectif frontal est doté pour sa part de 8 Mpx de résolution. Par le biais de cet appareil, filmez ou lisez des vidéos en 1080p. Ce portable embarque par ailleurs un stabilisateur électronique.