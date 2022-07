Lenovo Legion Halo, le prochain smartphone gaming aperçu dans les listes de Geekbench

La société Lenovo travaille actuellement sur son prochain smartphone gaming pour sa marque Legion. Il porte le nom de code « Halo » et vient d’être repéré dans les listes des résultats de l’application Geekbench livrant quelques détails à son sujet.

Avec l’arrivée du processeur haute performances Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, les mobiles qui en sont équipés commencent à se montrer. Plusieurs modèles doivent être prochainement disponibles. L’un d’entre eux sera très certainement le prochain mobile gaming de Lenovo, pour sa marque Legion et qui porte actuellement le nom de code Halo. Il a également le numéro de modèle L71091 et vient d’être repéré dans les listes des résultats de l’application de mesure de performances Geekbench. Ces résultats sont effectivement rendus publiques à l’issu du test ce qui permet de voir quels sont les composants de tels ou tels appareils passés au crible.

Que dit la liste de Geekbench ?

La liste de Geekbench permet de voir que le smartphone Lenovo Legion L71091 fonctionnera sous Android 12. Une surcouche logicielle sera prévue pour plonger l’utilisateur dans l’univers du gaming avec des fonds d’écran, des thèmes et d’autres éléments graphiques en plus d’avoir un design particulier. Le résumé du test ne mentionne pas clairement le nom du chipset qui est testé mais au regard des caractéristiques affichées et des résultats, nous nous attendons à trouver un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur. En outre, nous pouvons voir la capacité de mémoire vive de l’appareil testé, ici portée à 8 Go. Il est possible que plusieurs déclinaisons soient commercialisées notamment avec plus de capacité en RAM pour offrir une expérience aussi fluide que possible.

Les autres caractéristiques techniques attendues

Sinon, le smartphone gaming Legion Halo est attendu avec une batterie ayant une capacité de 5000 mAh et supportant la charge à 68 watts. Il pourrait avoir une configuration photo de 50+13+2 mégapixels au dos et un objectif de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Nous attendons plus de précision quant au nom définitif que devrait prendre ce nouveau modèle qui serait prêt à en découdre avec les autres mobiles gaming chez Red Magic ou Asus, par exemple. Une annonce est attendue au cours du troisième trimestre 2022 avec peut-être une présentation lors du salon IFA qui doit se dérouler début septembre à Berlin.