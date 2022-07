ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro : Asus lance ses nouveaux smartphones gamer ultra puissants

Comme c’est désormais de coutume, Asus profite des premières semaines de l’été pour lancer officiellement sa nouvelle série de smartphones ultra haut de gamme destinés au gaming mobile : les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro. Représentant la cinquième génération de cette famille de smartphones aux caractéristiques hors norme, ces deux modèles vont encore plus loin que leurs prédécesseurs dans la démesure.

Un design venu du futur… ou de l’espace

Très proches aussi bien sur le plan esthétique que sur la fiche technique, les Asus ROG Phone 6 et 6 Pro conservent essentiellement la même allure que leurs prédécesseurs. Clairement futuriste, leur design s’inspire de l’univers aérospatial avec leurs formes géométriques, leurs dimensions très imposantes et leurs fameuses LED RGB ; de véritables vaisseaux spatiaux.

S’ils ne se glissent pas aisément dans n’importe quelle poche, en main, ces deux smartphones promettent une expérience de gaming mobile optimale et ultra fun. On retrouve notamment à cet effet, la technologie Air Trigger6 qui transforme les coins du smartphone en gâchettes aux fonctions personnalisables.

Grands écrans parfaits pour le gaming

Pour l’affichage, les ROG Phone 6 reprennent l’écran AMOLED de 6,78 pouces du ROG 5S Pro. Affichant en Full HD+ (2448 x 1080 pixels), il s’illustre notamment par son taux de rafraîchissement adaptatif qui pousse jusqu’à 165 Hz. A cela s’ajoute, un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence de seulement 23 ms pour une réactivité optimale pendant les séances de jeu.

Compatible HDR10+, cet écran jouit par ailleurs d’une luminosité maximale de 1200 nits. Il est donc idéal pour le gaming, mais également pour tous les autres types de contenus.

On n’oublie pas le petit écran présent à l’arrière des modèles de cette famille. Il s’agit ici, d’un petit PMOLED qui affiche l’heure et les notifications.

Asus ROG Phone 6 : des smartphones surpuissants, mais bien maîtrisés

Sans grande surprise, l’Asus ROG Phone 6 et l’Asus ROG Phone 6 Pro sont équipés du SoC le plus puissant du moment : le Snapdragon 8+ Gen1. Gravé en 4 nm, ce processeur 5G est associé à une puce Adreno 730 pour des performances graphiques optimales. Côté mémoire, le ROG Phone 6 propose jusqu’à 16 Go de RAM, tandis que la version Pro pousse jusqu’à 18 Go dans sa version la plus avancée.

Inutile de dire qu’avec de telles caractéristiques, ces smartphones garantissent des performances exceptionnelles en toutes circonstances. Les streamers pourront notamment profiter pleinement du WiFi6, sans aucun bug.

Et pour limiter au maximum les effets de la surchauffe, Asus a opté pour une conception qui positionne le processeur au milieu des deux blocs de batteries afin de faciliter la dissipation de la chaleur. L’ensemble est par ailleurs refroidi par le système GameCool 6.

Nouvel équipement photo et batteries à grosse autonomie

Bien que ce ne soit pas vraiment leur orientation première, les deux Asus ROG Phone 6 sont également bien équipés pour la photo. Leur bloc arrière associe un nouveau capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. L’ensemble permet de filmer en 8K à 24 images par seconde. A l’avant, une caméra de 24 mégapixels est accessible pour les selfies.

Enfin, côté autonomie, ce sont deux blocs de 3 000 mAh chacun qui équipent les ROG Phone 6 et 6 Pro. Une telle configuration permet de profiter de 6 000 mAh au total pour une durée d’utilisation étendue. Pour la recharge, on profite de la charge rapide à 65 W qui permet de faire le plein (0 à 100 %) en seulement 42 minutes !

Quels sont les prix des ASUS ROG Phone 6 et 6 Pro ?

Disponibles à la vente respectivement à partir de fin juillet et de fin août, le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro sont proposés aux prix suivants :

ROG Phone 6 avec 12 Go de RAM et 256 Go : 1 029€,

ROG Phone 6 avec 16 Go de RAM et 512 Go : 1 149€,

ROG Phone 6 Pro avec 18 Go de RAM et 512 Go : 1 329€.

