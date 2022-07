Soldes : Top 3 des promos Smartphones Xiaomi à saisir dès maintenant ( Xiaomi 12X, 11T Pro et Redmi Note 11 Pro +)

Sur le site officiel de Xiaomi France, les soldes d’été sont l’occasion de profiter de promos exceptionnelles sur plusieurs modèles de cette marque qui est reconnue pour ses smartphones aux rapports performances/prix très avantageux. Au programme, des remises immédiates, des remboursements et des facilités de paiement. Voici notre sélection des meilleures opportunités à saisir jusqu’au 19 juillet dans le cadre de ces soldes.

150 € de réduction immédiate sur le Xiaomi 12X

Lancé en mars dernier, le Xiaomi 12X fait partie du haut de gamme de la marque chinoise. Equipé d’une puce Snapdragon 870, ce modèle possède un écran AMOLED Full HD+ de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale.

Grâce à son triple module photo arrière (50+13+5 magapixels) capable de filmer en 8K et son capteur à selfie de 32 mégapixels, c’est également un excellent photophone. Sa batterie de 4 500 mAh est par ailleurs compatible avec la charge rapide à 67 W.

Pour les soldes, le Xiaomi 12X est proposé à 649,90 € au lieu de 799,90 €, soit 150 € de remise immédiate. De plus, la possibilité vous est offerte de payer jusqu’en 4 fois sans frais.

Xiaomi 12X acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

538,99 € Amazon Marketplace

Rakuten 598,98 € acheter Rakuten

Boulanger 599,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

270 € de réduction sur le Xiaomi 11T Pro

Modèle Premium de la famille des Xiaomi 11T, le Xiaomi 11T Pro fait, lui aussi, partie des modèles vedettes de ces soldes d’été. Il bénéficie, pour sa part, d’une remise immédiate de 170 € sur son prix de vente conseillé. Il passe ainsi de 569,90 € et 399,90 € pour sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Et ce n’est pas tout ! Une offre de remboursement supplémentaire de 100 € est également disponible pour ce modèle. Au final, vous ne paierez donc que 299,90 € pour ce smartphone 5G.

Pour rappel, il possède un grand écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces rafraîchi jusqu’à 120 Hz, ainsi qu’un triple capteur de 108+8+5 mégapixels qui filme en 8K. Autre gros atout de ce modèle : sa batterie de 5 000 mAh compatible Hypercharge à 120 W. 17 minutes suffisent pour passer de 0 à 100 %.

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Rakuten

402,95 € Rakuten

Amazon Marketplace 416,85 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 456,03 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

30 € de remise immédiate sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro + 5G

Dans la grande famille des Xiaomi Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est le modèle le plus avancé. En plus de son excellent écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce smartphone possède, lui aussi, un excellent équipement photo, avec son triple capteur de (108+8+2 mégapixels). Sa batterie de 4 500 mAh bénéficie aussi de la compatibilité avec la technologie Hypercharge à 120 W.

Pour les soldes, ses trois déclinaisons sont proposées chacune avec 30 € de remise immédiate, avec en prime, la possibilité de payer jusqu’en 4 fois sans frais.

Jusqu’au 19 juillet (inclus), vous pouvez ainsi profiter des prix suivants :