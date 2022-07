Amazon Prime Day : les très performants Honor 50, 50 Lite et Magic 4 Pro sont à prix cassé !

Encore mieux que les soldes d’été, profitez des Amazon Prime Day qui ont lieu du 12 au 13 juillet, pour acheter un smartphone Honor à prix cassé. Devenez membre Amazon Prime pour bénéficier de tarifs exceptionnels et d’avantages tout au long de l’année. On vous dit tout sur les promotions Honor du moment !

Pendant les Amazon Prime Day, les smartphones Honor 50, 50 Lite et Magic 4 Pro sont à prix fou

Si vous êtes déjà membre Amazon Prime, vous allez adorer les promotions du moment sur les smartphones. Si vous n’êtes pas encore membre, on vous conseille de vous inscrire dès maintenant pour profiter de prix incroyables. Parmi toutes les promotions proposées pendant deux jours, intéressons nous aux smartphones Honor. La première promotion concerne le célèbre Honor 50. Il est proposé avec une remise immédiate de 70€ qui fait chuter son prix de 399€ à 329€ seulement ! Une belle réduction de -18%, ça ne se refuse pas !

Avec une fiche technique un peu plus légère et donc également un tarif plus abordable, l’Honor 50 Lite est lui aussi en promotion. En vous inscrivant à Prime, bénéficiez d’une remise immédiate de 20€ sur l’achat de ce modèle. Ainsi, son prix chute de 199€ à 179€ seulement !

Le très premium Honor Magic4 Pro profitent de réductions encore plus folles pendant deux jours ! Une remise immédiate de 110€ plus un coupon de 50€, font s’effondrer son prix. Vous pouvez dès maintenant l’acheter pour 939.90€ au lieu de 1099€. Il est 160€ moins cher !

Zoom sur les caractéristiques incroyables du Honor Magic4 Pro

Deux coloris différents sont disponibles pour le Magic4 Pro actuellement en promotion : noir et cyan. Il pèse 215 g et a pour dimensions 163,6 x 74,7 x 9,15 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. L'écran OLED du smartphone Magic4 Pro est équipé d'une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,81 pouces de diagonale et 1312 X 2848 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Voici quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : quatre modules photos sont présents sur le Magic4 Pro, trois à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant se caractérise par 12 Mpx de résolution. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur non. D'un point de vue des clips vidéo, le portable est capable d'enregistrer en 4k.

Sous le capot, le mobile embarque une puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 256 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. En ce qui concerne le réseau et la connectivité, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil utilise Android 12. Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre portable à tout moment, la batterie est compatible avec la charge sans fil et une charge rapide de 100 W.