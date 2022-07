Quel forfait Free Mobile choisir : forfait 2€, série limitée ou forfait 210Go ou data illimitée ?

S'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi toutes les offres mobiles proposées par les différents opérateurs, Free Mobile offre une gamme de trois forfaits sans engagement permettant à chacune, chacun d'opter pour la formule idéale ! De 2€ à 19,99€ par mois, de 50Mo à la data illimitée ; venez découvrir dans cet article quel forfait vous correspond le mieux !

Le forfait 2€ : l'essentiel à petit prix

Forfait phare de Free Mobile, ce dernier n'a jamais augmenté son prix malgré l'inflation année après année.

Le forfait 2€ est idéal pour celles et ceux qui n'ont besoin que de l'essentiel, à savoir, passer quelques appels (2heures par mois) et envoyer des messages (illimité) chaque mois. L'enveloppe data est très faible, 50Mo en France comme à l'étranger (UE/DOM), permettant simplement l'accès à votre boîte mail.

Ce forfait coûte la somme de 2€ par mois, sauf si vous avez d'ores et déjà un abonnement Freebox. Dans ce cas, le forfait 2€ est gratuit !

Pour résumer, le forfait 2€ est à choisir si vous êtes à la recherche d'un forfait :

à prix mini, voire gratuit

qui permet d'envoyer des messages sans compter depuis la Métropole (SMS illimités vers les DOM), les DOM et plus largement en Europe

La série Free : 90Go à moins de 10€

La série Free du moment, disponible encore jusqu’à ce mardi 19 juillet inclus, est parfaite si vous souhaitez bénéficier de 90Go d'internet en France métropolitaine sans pour autant dépasser le seuil des 10€ par mois !

En effet, cette dernière, valable la première année d'abonnement avant d'évoluer vers le forfait Free 5G, est au prix de 9,99€ par mois. Elle constitue une bonne option si vous souhaitez profiter d'une belle enveloppe data à un tarif préférentiel et permet de temporiser votre budget téléphonie pendant 1 an si ce dernier doit être réduit quelque temps.

En termes de garanties, la série vous fournit 12Go pour surfer sur le net en Europe et dans les DOM ainsi que l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne ; et plus précisément depuis la Métropole de la manière suivante :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Le forfait Free 5G : de 210Go à l'illimité

Ce forfait mobile conviendra aux utilisateurs qui souhaitent disposer d'un maximum de data pour naviguer sur la toile en toute sérénité, en France comme à l'étranger !

En effet, ce forfait propose une enveloppe data de 210Go en 5G pour les non-abonnés ou illimitée pour celles et ceux qui ont un abonnement Freebox et Freebox Pop ! Vous êtes amené à voyager aux quatre coins du globe ? Bonne nouvelle, avec ce forfait, vous profiterez de 25Go utilisables depuis plus de 70 destinations internationales, Europe et DOM compris.

De plus, ce forfait permet de faire des réelles économies si vous êtes client Freebox. Voici la tarification du forfait Free 5G :

19,99€/mois pour les non-abonnés

pour les non-abonnés 15,99€/mois pour les abonnés Freebox

pour les abonnés Freebox 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop

Du côté des communications et autres garanties, Free Mobile propose :