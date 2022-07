Alerte ! Dernier jour pour les promos forfaits mobiles RED By SFR dès 5€ par mois

Il n'est pas trop tard pour profiter des promotions de l'opérateur RED by SFR. Jusqu'à ce soir lundi 18 juillet minuit, la marque Low Cost 100% digitale de SFR met à disposition quatre forfaits mobiles pas chers allant de de 5 Go à 200 Go. On vous les présente dans la suite de cet article

Le forfait mobile le moins cher du catalogue RED by SFR Pour les petits budgets à la recherche d'un forfait illimité, RED by SFR propose cet abonnement mobile pas cher à seulement 5€ par mois. Ce forfait sans engagement inclut les appels, SMS et MMS illimités en France. Si vous voyagez cet été en Europe et DOM, vous pourrez aussi joindre vos correspondants sans limite vers ces zones et la métropole. Pour ce qui est de l'internet mobile, vous disposerez de 5Go de données mobiles par mois à utiliser en France et une enveloppe Web supplémentaire de 6Go en Europe et DOM. Trois autres forfaits mobiles en promo avec le plein de data à petit prix Vous voulez profiter de toutes vos applications, streamer, jouer en réseau, communiquer via les réseaux sociaux sans compter depuis votre Smartphone cet été ? RED a pensé à vous avec ces trois autres forfaits mobiles illimités à petit prix : 80 Go en métropole + 15 Go depuis l'UE et DOM pour 13 € par mois

120 Go en France + 15 Go depuis l'UE et DOM pour 15 € par mois

200 Go dans l'hexagone + 20 Go depuis l'UE et DOM pour 19 € par mois Ces abonnements connectés vous permettront également d’appeler et d’envoyer des SMS et des MMS à volonté depuis la France, l'UE et les DOM. Enfin, pour améliorer votre accès internet depuis votre mobile et passer à la vitesse supérieure, ces trois forfaits RED sont disponibles en version 5G en ajoutant l'option à 5 € par mois.