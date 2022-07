Le Samsung Galaxy A32 5G est toujours à prix cassé même après les soldes !

Même après les soldes d’été, il est encore possible d’acheter un téléphone Samsung en promotion. L’incontournable Samsung Galaxy A32 5G profite d’une remise de -15% pour être à prix canon. Il est donc en ce moment même 50€ moins cher sur le site internet de Boulanger. Voici tous les détails de cette offre promotionnelle !

Le Samsung Galaxy A32 5G est 50€ moins cher chez Boulanger

Même après les soldes d’été, des bons plans pour de smartphones Samsung pas chers sont disponibles. Nous avons découvert une offre promotionnelle sur le site de Boulanger qui devrait vous plaire. Grâce à une remise immédiate de 50€, le prix du Samsung Galaxy A32 5G est en chute libre. Vous pouvez acheter ce modèle très performant au petit prix de 279€ au lieu de 329€. Faites ainsi une belle économie et faites vous plaisir avec un smartphone récent sans vous ruiner.

Si vous choisissez comme mode de livraison, le retrait en magasin, une protection d’écran compatible avec ce Samsung Galaxy vous sera offerte. C’est l’idéal pour le protéger dès sa réception. Boulanger vous offre également un abonnement de 4 mois à Spotify Premium pour que vous puissiez écouter votre musique partout et tout le temps. Deux petites attentions qui font du bien !

Samsung Galaxy A32 5G : une fiche technique solide

Le Samsung Galaxy A32 5G à prix canon est noir. Il pèse 205 g et mesure 164.2 x 76.1 x 9.1 mm. Quant aux connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'écran, le smartphone Galaxy A32 5G est équipé d'une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 6,50 pouces de diagonale et une définition de 1600 X 720 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Sous le capot, le mobile propose la puce Mediatek MT6853 Dimensity 720 5G, appuyée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G57 MC3. Sur le plan du réseau, l'appareil possède la 5G. L'appareil utilise Android 11. Côté autonomie, sa batterie est dotée de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide 15 W.

Voilà quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : le Galaxy A32 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 48 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière se caractérise par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le dernier objectif arrière, il intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. L'objectif avant a pour sa part une résolution de 13 Mpx. Du côté des vidéos, le mobile peut filmer en 4K@30fps, 1080p@30/120fps. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos.