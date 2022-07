Google Pixel 6a vs Galaxy A53 : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone et avez vu passer le Google Pixel 6a qui paraît intéressant ? Mais que vaut-il par rapport à un autre smartphone très bien configuré et ayant un très bon rapport qualité comme le Samsung Galaxy A53 5G ? Lequel est finalement fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse croisés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous aimez les designs radicaux, celui du Google Pixel 6a devrait vous intéresser notamment à cause ou grâce à son dos qui marque des sérieuses différences avec ceux des autres mobiles. En effet, il présente une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil, au dos et qui intègre les capteurs photo ainsi que le flash. Cela lui permet de se poser dessus et d’offrir deux couleurs dans le même ton pour la partie arrière. Le Samsung Galaxy A53 5G est beaucoup plus sobre de ce point de vue avec un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur à gauche et dont le dos semble revenir dessus d’une seule pièce. En termes de gabarit, c’est le Samsung qui est le plus imposant avec 159,6 mm de haut contre 152,2 mm pour le mobile Google et 74,8 mm de large pour 71,8 mm sur le Pixel 6a. Malgré cela, il est plus fin que son concurrent du jour avec une mesure de 8,1 mm de profil contre 8,9 mm. Le smartphone de Google est un peu plus léger : 178 grammes contre 189 grammes. Cela est peut-être dû à sa batterie qui fait 5000 mAh contre 4400 mAh pour le Google. C’est le Samsung qui se charge le plus rapidement des deux.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Amazon

288,52 € Amazon

Amazon Marketplace 288,52 € acheter Amazon Marketplace

Rakuten 338,68 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure connectivité ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant des deux, c’est le Pixel 6a qui domine les débats et d’assez loin puisqu’il profite de la puce Google Tensor fabriquée par Samsung avec 6 Go de mémoire vive contre un Exynos 1280 pour le Galaxy A53 5G. Ce dernier supporte les cartes mémoires, son espace de stockage débutant à 128 Go et proposant également une déclinaison avec 256 Go. Le mobile Google n’accepte pas de carte mémoire et une seule proposition est disponible : 128 Go internes. Le Pixel 6a dispose d’une meilleure connectivité puisqu’il propose du Wi-Fi 6E contre du Wi-Fi 5 pour le Samsung, offrant une portée et un débit moindre. Ils sont tous les deux compatibles 5G et NFC ne disposant pas de prise audio jack pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran et les deux appareils sont certifiés IP67 ce qui signifie qu’ils sont capables de résister à une immersion sous l’eau douce et à la poussière.

Quel écran est le plus remarquable et quelles configurations pour les photos ?

L’écran du Samsung Galaxy A53 5G est plus intéressant que celui du Google Pixel 6a étant donné qu’il est plus grand, 6,5 pouces contre 6,1 pouces et qu’il dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz pour le Pixel 6a provoquant des défilements moins fluides. Les deux utilisent une dalle AMOLED mais celle du Samsung est plus lumineuse.

Enfin, pour la partie photo, le Pixel 6a embarque un capteur de 12,2 mégapixels stabilisé optiquement et numériquement avec un autre module de 12 mégapixels au dos contre une configuration de 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière du Galaxy A53 5G. Outre le nombre de mégapixels proposés, le traitement des photos est de très haut vol chez Google ce qui devraient augurer de très belles images. Pour se prendre en selfie, le Samsung dispose d’un capteur de 32 mégapixels contre un module de 8 mégapixels sur le mobile Google.