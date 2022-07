Promo iPhone SE 5G chez Boulanger : 50 € de bonus pour la reprise de votre ancien smartphone

Envie de vous offrir ou d’offrir un iPhone SE 5G ? Alors profitez de la promo en cours actuellement chez Boulanger pour acheter ce smartphone au meilleur prix. Jusqu’au 6 août 2022 (inclus), ce revendeur vous offre un généreux bonus sur le montant de reprise de votre ancien smartphone pour l’achat d’un iPhone SE (2022) neuf !

Comment fonctionne cette promo et comment en profiter ?

Le principe de cette promo spéciale de Boulanger est tout simple : vous encourager à faire reprendre votre ancien smartphone lors de l’achat d’un iPhone SE 5G neuf.

Si votre téléphone est toujours fonctionnel, proposez-le donc à la revente. Il sera alors évalué et vous obtiendrez, en plus du montant de rachat, un bonus de 50 € sous la forme d’une carte cadeau Boulanger valable pour une durée d’un an.

Vous pouvez ainsi offrir une seconde vie à votre appareil et obtenir un joli bonus. Précisons que cette offre ne concerne que les achats d’un iPhone SE 5G et est valable uniquement en magasin.

iPhone SE 5G, une puissance de feu dans un design classique

Lancée en mars 2022, la troisième génération d’iPhone SE est le compromis parfait pour ceux qui recherchent un iPhone compact à prix accessible, mais incluant les dernières technologies d’Apple.

Compatible avec la 5G, ce modèle embarque la dernière puce A15 Bionic du fabricant américain ; la même qui équipe l’iPhone 13. Ce processeur ultra puissant est associé à 3 Go de RAM, avec 64, 128 ou 256 Go de stockage interne, selon la version pour laquelle vous optez.

Côté design, il reprend le style de l’iPhone 8, avec le très pratique Touch ID. On retrouve également le bel écran Retina HD de 4,7 pouces qui offre un affichage confortable et de très bonne qualité.

Pour ce qui est de la photo, l’unique capteur arrière de 12 mégapixels fait des merveilles et permet de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde. A l’avant, un capteur frontal de 7 mégapixels est dédié aux selfies.

Enfin, ce smartphone offre une très bonne autonomie grâce à sa batterie qui est compatible avec la charge rapide à 20 W. 30 minutes suffisent pour la recharger à 50 %.

Quel est le prix de l’iPhone SE 5G chez Boulanger ?

Chez Boulanger, vous pouvez vous offrir votre smartphone neuf à :

529 € pour l’iPhone SE (2022) avec 64 Go de mémoire interne ;

Profitez du bonus de reprise offert dans le cadre de cette promo pour faire d’intéressantes économies sur ces prix.