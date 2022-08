Incroyable : Un forfait mobile 20Go à 5€ par mois et sans hausse de prix au bout d'un an

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Venez découvrir dans cet article les abonnements de téléphones 20Go à 5€ par mois et sans hausse de prix au bout d'un an proposés par les opérateurs Syma Mobile et Cdiscount Mobile !

Duel de forfaits mobiles 20Go à 5€ et pas que la 1ère année

Les opérateurs Syma Mobile et Cdiscount Mobile affichent chacun un forfait mobile à 5€ par mois sans condition de durée. Ces deux offres sont valables pour une durée limitée. Vous avez effectivement jusqu'au 9 Août pour profiter de ces deux bonnes affaires.

Le forfait 20Go de Syma Mobile est facturé 4.99€ par mois à VIE et fonctionne sur le réseau 4G de SFR. La Série Limitée 20Go de Cdiscount Mobile est affichée à 5€ par mois et pas que la première année. Celle-ci est connectée sur les antennes 4G de Bouygues Telecom.



Ces deux forfaits pas chers sont sans engagement de durée, vous aurez ainsi la possibilité de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Tout savoir sur le forfait 20Go en promo de Syma Mobile

Le forfait Syma Mobile à 4.90€ par mois à VIE est disponible dans le cadre d'une nouvelle ouverture de ligne avant le 9 Août inclus. Cette offre sans engagement permet d'utiliser 20Go de 4G sur le réseau SFR en France métropolitaine. De plus, 5 Go d'internet sont mis à disposition en Europe, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande. Avec ce forfait de téléphone sans engagement, vous aurez en plus la possibilité d'appeler et d'échanger des SMS/MMS sans limite en France, Europe et DOM.

La série limitée Cdiscount Mobile 20Go à 5€ en détails !

Le forfait illimité Cdiscount Mobile à 5€ par mois et pas seulement la première année est réservé aux nouveaux abonnés avant le 9 Août 2022. Cet abonnement non soumis à une période d'engagement inclut 20Go jusqu'en 4G sur le réseau Bouygues Telecom dans l'hexagone. Pour vos usages Web en Europe et DOM, vous pourrez consommer jusqu'à hauteur de 10 Go par mois. En matière de communications, les appels, SMS et MMS sont illimités en France, en Europe et DOM.