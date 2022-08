Faites des économies avec ce super forfait mobile 50Go à 6,99 € par mois

Grand spécialiste des forfaits mobiles flexibles, Prixtel a conquis le marché avec son trio d’offres ajustables : le petit, le grand et le géant. Mais depuis quelques semaines, le MVNO affiche un autre forfait mobile encore plus avantageux : Le penta. Présenté comme THE forfait flexible, ce dernier propose une formule inédite, avec des tarifs qui ne changent pas, même après la première année.

La série Limitée Le penta à saisir rapidement

Développé en partenariat avec le LFL PRIXTEL DAY (compétition de la Ligue française des joueurs de League Of Legends), le forfait Le penta de Prixtel se veut aussi pratique, dynamique et économique que possible. Pour cela, il reprend le format des forfaits flexibles de l’opérateur avec ces trois paliers :

Jusqu’à 50 Go à 6,99 €/mois

Pour les mois au cours desquels vous ne consommez que 50 Go de data en haut débit (4G ou 4G+), vous ne payez que 6,99 €.

De 50 à 90 Go à 9,99 €/mois

Besoin de plus de data pour jouer sur votre mobile ? Pas de souci ! Restez connecté sans interruption du service et payez moins de 10 € à la fin du mois si vous ne dépassez pas les 90 Go.

De 90 Go à 130 Go à 12,99 €/mois

Et pour les mois où vous vous lâchez, les mois de compétition, de longues soirées jeux ou stream, Le penta vous accompagne également en vous permettant de pousser jusqu’à 130 Go pour seulement 12,99 €. De plus, au-delà de ce volume web, vous conservez un accès internet en débit réduit jusqu’à la prochaine échéance. La bonne affaire !

Les volumes web mentionnés sont en 4G ou 4G+ via la couverture réseau de SFR en France métropolitaine. Pour les utilisateurs résidant dans une zone couverte par la 5G de l’opérateur, il est également possible d’en profiter en souscrivant une option payante en supplément.

Des tarifs sans engagement et sans changement de prix

Comme vous l’avez sûrement constaté, les tarifs de ce forfait ne changent pas, même après les 12 premiers mois. C’est là, l’un des gros atouts de cette offre. Vous pouvez ainsi profiter au maximum des services et gérer au mieux votre budget. Notez par ailleurs que Le penta est un forfait sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier sans frais dès que vous le souhaitez.

Téléphonie et usages à l’étranger inclus

En plus de la data, le forfait Le Penta de Prixtel vous donne également la possibilité de communiquer avec vos proches sans surcoût. L’offre inclut en effet l’illimité pour vos appels, SMS et MMS à destinations de tous les réseaux métropolitains quand vous êtes dans l’Hexagone.



Mieux, pour vos séjours dans l’espace UE et dans les DOM, ce forfait vous suit en vous permettant d’appeler sans surcoût, les numéros (fixes et mobiles) de ces zones, ainsi que ceux de France métropolitaine. Pendant vos vacances, vous pouvez également rester connecté en utilisant jusqu’à 20 Go/mois (déduits de votre enveloppe globale).

Un forfait neutre en CO2

Ce forfait s’inscrit, lui aussi dans le cadre de la démarche eco-friendly de l’opérateur. Prixtel compense en effet toutes les émissions de CO2 que pourraient induire son utilisation en plantant des arbres en France. En souscrivant avant ce mardi 9 Août 2021, vous consommez donc durable et sans vous ruiner.

