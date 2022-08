iPhone 13 à prix cassé : une remise immédiate fait chuter son prix !

Le dernier bijou d’Apple, le célèbre iPhone 13, est à prix cassé. Rarement en promotion, une remise immédiate fait pourtant chuter son prix chez l’opérateur RED by SFR. Pas besoin de souscrire à un forfait mobile pour profiter de ce bon plan. Achetez dès maintenant l’iPhone 13 à moins de 800€. On vous explique tout en détail dans la suite de cet article.

L’iPhone 13 est en promotion à moins de 800€

Voici une promotion smartphone à ne pas rater si vous aviez envie de vous offrir un iPhone de la marque Apple. Toujours vendu au prix de 909€ par le constructeur Apple lui-même, il est tout de même possible de trouver l’iPhone 13 à prix canon ailleurs. Proposé à l’origine à 829€ par l’opérateur RED by SFR, grâce à une remise immédiate de 30€, son prix chute encore. L’iPhone 13 est ainsi disponible à 799€ seulement. Il passe en dessous de la barre des 800€, c’est incroyable.

Chez RED by SFR, pas besoin de souscrire à un forfait mobile pour bénéficier de ce plan. Il est ouvert à tous, que vous soyez déjà client de l’opérateur ou non. Cet iPhone neuf vous sera livré gratuitement et rapidement à domicile. Ne tardez pas pour en profiter car à ce tarif là, cette offre ne devrait pas être accessible très longtemps.

iPhone 13 : la puissance et la performance Apple en promotion

L'iPhone 13 en promotion est disponible en six coloris différents : Vert, Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED. Il pèse 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. L'iPhone 13 est un smartphone doté d'un écran Super Retina d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 6,10 pouces de diagonale et de 2532 X 1170 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

En ce qui concerne l'appareil photo, trois modules photos sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière propose pour sa part 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant se caractérise par une résolution de 12 Mpx. Enregistrez des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.

D'un point de vue des performances, nous retrouvons une puce A15 Bionic, appuyée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Au niveau du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la 5G ainsi que du wifi 6 802.11ax. L'appareil tourne sous iOS 15. Il embarque une batterie de 2 815 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide 20 W.