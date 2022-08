Où acheter le Google Pixel 6a au meilleur prix en ce moment ?

Avec des arguments de taille comme sa compatibilité 5G, son écran haute qualité, son processeur ultra performant, son autonomie longue durée, son écran compact et son appareil photo, le Pixel 6a de Google est la quintessence des smartphones depuis sa sortie le 21 juillet 2022. Découvrez les caractéristiques clés du Pixel 6a dans les lignes qui suivent et surtout découvrez où vous allez pouvoir l'acheter au meilleur prix en ce moment !

Les meilleures offres pour un Google Pixel 6a au meilleur prix

Si vous avez envie de vous faire plaisir avec l'un des derniers fleurons de la marque Google, nous vous conseillons de jeter un oeil aux offres promotionnelles disponibles chez les différentes enseignes qui le vendent. Vendu lors de sa sortie à 459€, le Google Pixel 6a est toujours affiché à ce tarif. Il est tout de même possible de le trouver à un prix plus bas en cherchant un peu. On vous facilite le travail, en répertoriant ci-dessous les différentes aux offres disponibles en ce moment.Aujourd'hui, c'est l'enseigne Cdiscount qui le propose au prix le plus bas !

Les offres changent régulièrement mais vous trouverez toujours une enseigne qui le proposera en promotion. Vous pourrez ainsi économiser quelques euros sur l'achat de votre smartphone Google. De plus, des avantages comme la livraison gratuite à domicile ou encore le paiement en plusieurs fois sont généralement mis à votre disposition. Cdiscount vous propose également la reprise votre ancien smartphone. Une bonne initiative pour lui donner une seconde vie.

Les performances incontournables du performant Google Pixel 6a

Le Google Pixel 6a se décline en trois coloris différents (noir, blanc et vert). Il pèse 178 g et mesure 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il peut résister aux poussières et est protégé contre l'eau. Un port USB Type-C 3.1 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM + eSIM sur votre appareil. Au niveau de l'écran, le Pixel 6a, smartphone de Google, propose une dalle OLED avec 60 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,10 pouces et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs doté d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Sous le capot, le mobile opte pour la puce Tensor, épaulée par une RAM de 6 Go. L'appareil a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Cet appareil est aussi équipé d'une puce graphique Mali G78 MP20. Concernant le réseau et la connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil tourne sous la version Android 12. Du côté de l'endurance, la batterie de ce smartphone est dotée de 4 410 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge rapide 18 W.

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : trois objectifs sont présents sur le Pixel 6a, deux modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.7. Le second objectif arrière intègre pour sa part une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant à l'objectif avant, il possède 8 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. Le Pixel 6a vous permettra également de lire ou capturer des vidéos en 4K@60 IPS.