Forfait Free mobile : une nouvelle promotion pour la rentrée

90 Go à 11,99 €/mois, ça vous dit ?

Nous allons vous présenter une super bonne affaire pour un forfait de téléphone 90 Go ! Pour en bénéficier, c'est chez Free Mobile que ça se passe ! Jusqu'au 23 août, l'offre Free Mobile est commercialisée au très bon tarif de 11,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 19,99 €/mois.

Avec ses 90 Go de data sur le réseau de Free, et ce, en France métropolitaine, cet abonnement mobile illimité va en séduire plus d'un. Par ailleurs, si ce forfait de téléphone sans engagement vous convainc, vous aurez la possibilité de naviguer sur le web à hauteur de 12 Go depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'UE. Cette offre mobile 4G+ comprend en plus des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Un forfait boosté 210 Go pour 19,99 €/mois

Avis aux datavores ! Free Mobile met en promo un forfait XXL avec 210 Go. Le forfait Free Mobile vous est offert sans condition de durée au prix sensationnel de 19,99 €/mois.

Ses 210 Go de data sur le réseau de Free vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, et ce dans l'Hexagone. De plus, avec ses 25 Go de data, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, cette offre mobile illimitée ne manquera pas de vous séduire. Si vous souscrivez à ce forfait de téléphone sans engagement, vous pourrez profiter en plus d'appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.